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Siyaset 'Cenab-ı Allah' diyen Engin Özkoç'a CHP'lilerin 'haklı' isyanı!
Siyaset

'Cenab-ı Allah' diyen Engin Özkoç'a CHP'lilerin 'haklı' isyanı!

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un sosyal medya paylaşımında kullandığı 'Cenab'ı Allah' ifadesi, bazı CHP'lileri kızdırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 18:22:00 -
'Cenab-ı Allah' diyen Engin Özkoç'a CHP'lilerin 'haklı' isyanı!

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un 'Cenab-ı Allah' ifadesine sosyal medyada CHP'lilerden tepki yağdı. Özkoç'a tepki gösteren bir CHP'li, "Cenab-ı Allah dediğiniz de bitti iş. Kimiz biz yahu? Cenab-ı Allah'ın kulları mı, yoksa, laik ve özgür bir ülkenin vatandaşları mı?" ifadeleri ile dindar kisvesine bürünen CHP'nin gerçek yüzünü tekrar hatırlattı.

CHP'nin gelecek seçimler adına muhafazakar kesimin oyunu toplamak için uyguladığı politika, CHP'lilerin tepkisini almaya devam ediyor.

CHP, dindar kesime oynuyor

Son günlerde sağ tabandan oy almak için "Önce Allah'a, sonra CHP'ye güveneceksiniz. Allah'ın izniyle iktidar olacağız." gibi seslenişlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu söylemlerinden rahatsız olan CHP'liler, partiye uyarılarda bulunmuştu.

Partinin sol düşünceden sağa kayıyor algısının oluşmasını istemeyen CHP'lilerin son tepkisi ise CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a geldi.

Engin Özkoç'un 'Cenab-ı Allah' ifadesine tepki

Engin Özkoç'un, bugün sosyal medya hesabı Twitter'dan "At izi it izine karıştı Cenab-ı Allah sonumuzu hayreylesin." ifadesini kullanıp, tweet'inin sonuna dua emojisi koydu.

Sosyal medyada bazı CHP'liler, "Cenab-ı Allah dediğiniz de bitti iş. Kimiz biz yahu? Cenab-ı Allah'ın kulları mı, yoksa, laik ve özgür bir ülkenin vatandaşları mı?" diyerek tepkilerini gösterdi.

 

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Yorumlar

Kul fatma

KızacağInıza gerçekleri görün fetö nün talimatı sağ kesimi ben böyle kullandım çok işe yaradı demiştir
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size ne oluyor, en çok atlar şikayetçi bu durumdan:))

..........
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