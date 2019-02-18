Cemre nedir? İlk cemre ne zaman düşer? | 2019 yılı cemre tarihleri

Baharın gelişini müjdeleyen cemrenin 2019 yılında ne zaman düşeceği merak ediliyor. Peki, cemre nedir Vatandaşların her yıl takip ettiği ve sıcaklığın yükselmeye başlayacağını ifade eden cemre hangi tarihlerde ve nereye düşecek? İşte 2019 yılı cemre tarihleri..

Cemre nedir?

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışıdır. "Ateş", "kor" anlamına gelen cemre her yıl Şubat ayının sonunda düşüyor ve baharın gelişini müjdeliyor. Ayrıca halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır.

Cemre ne zaman düşecek?

2019 yılında ilk cemre yarın düşecek, sonrasında ise 2. ve 3. cemreler düşmeye başlayacak. İlk cemre havaya 19-20 Şubat tarihlerinde düşecek. İkinci cemre suya 26-27 Şubat tarihlerinde düşecek. Üçüncü ve sonuncu cemre ise toprağa 5-6 Mart'ta düşecek.