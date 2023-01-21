Cemre nedir, 2023'de cemre ne zaman düşer? İlk cemre Türkiye'ye her an düşer mi? Bir ilde iki defa düşmesi: 2022 cemre takvimi

Cemre ne zaman düşer 2023? sorusu, Şubat ayına günler kala çok merak edilmeye başlandı. Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemre yılda üç kez düşmektedir. Bu sene kış mevsiminin tam anlamıyla yaşanamaması nedeniyle ülkemizde kuraklık tehlikesi başladı. Henüz kış mevsimi gerçekleşmemişken baharın habercisi cemrenin düşmesine ise az zaman kaldı. Buna göre ilk cemre ne zaman düşecek? Düştü mü? soruları sıkça sorulmakta.

Cemre nedir? Cemre ne demek?

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışıdır.

CEMRE NE ZAMAN DÜŞER 2023? 2023'de cemre ne zaman düşer?

Arapça kökenli bir kelime olan cemre, "kor halindeki ateş" anlamına gelmektedir. Türkiye'de Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemre yılda üç kez düşmektedir. Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Bir ilde yılda üç kez cemre düşer.

halk arasında cemre düşmesi olarak ifade edilen cemrenin birer hafta aralıkla ilk havaya, suya ve son olarak toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK 2023? Zemre

Havaya ve yedişer gün arayla da toprağa ve suya düşen Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir.

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. Ayrıca "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

Cemre hangi hayvan?

Cemre anlamı sözlüklerde kor yani ateş olarak geçmektedir. Arapça kökenli bir kelimedir.

Toprağa düşen cemre Resmi

Kısa bilgi: Cemre düşmesi halk dilinde doğanın uyanışı ve canlanması anlamına gelmektedir. Bu durum baharın başlangıcı olarak kabul edilir. Yüzyıllardır, özellikle tarımla uğraşan halkın, hava olaylarına göre günlük yaşamlarını planladıkları bir halk takvimidir. Buradaki düşme ifadesi, aslında ısınmayı anlatan bir kavramdır. Sırasıyla havanın, suyun ve toprağın canlanmasını, baharın başlangıcını ifade etmektedir.

2022 cemre takvimi

Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.