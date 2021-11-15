Cemre Gümeli kimdir? Cemre Gümeli nereli kaç yaşında? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Meryem'i Cemre Gümeli hayatı
Cemre Gümeli kimdir? TRT1’de yayınlanan Oruç Reis ve Hızır Reis’in hayattını konu alan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi oyuncu kadrosuna her geçen gün yenileri ekleniyor. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı oyuncuları arasına Meryem karekteriyle Cemre Gümeli katıldı. Elimi Bırakma dizisinde Cansu rolünü oynayan Cemre Gümeli bundan böyle Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı ile izleyiciyle buluşacak. Peki Cemre Gümeli kimdir? Cemre Gümeli nereli? Cemre Gümeli kaç yaşında? Cemre Gümeli hangi dizilerde oyandı? İşte Cemre Gümeli hayatı, biyografisi.
Cemre Gümeli kimdir? 24 Eylül 1993’te İstanbul’da doğdu. İlkokul ve lise eğitimini Şişli Terakki Vakfı Okulları’nda tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sanat Yönetimi ile Medya ve İletişim Sistemleri bölümlerini birlikte okuyarak çift ana dal yaptı.
Cemre Gümeli, tiyatroya ilgisi lise yıllarında başladı ve üniversite yılları boyunca da devam etti. Bu sürede çeşitli tiyatro ekiplerinde ve kısa filmlerde yer almasının yanında Müzikal Tiyatro ve Clown eğitimleri de alan Cemre Gümeli, 2014 yılında New York’a gitti ve bir süre orada kalarak Meisner Tekniği üzerine eğitim aldı. Türkiye’ye döndükten sonra ekran macerası başladı ve sırayla Tatlı İntikam, Servet ve son olarak TRT 1'in sevilen dizileri arasında yer alan Elimi Bırakma’da rol aldı.
2017’de Kumbaracı 50 ekibine dahil oldu ve Shakespeare’in 3. Richard oyununda Lady Anne karakterini oynadı. Cemre Gümeli aynı zamanda Almanca ve İngilizce konuşmaktadır.
Cemre Gümeli hangi dizilerde oynadı?
Tatlı İntikam
Servet
Elimi Bırakma