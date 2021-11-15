Cemre Gümeli kimdir? Cemre Gümeli nereli kaç yaşında? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Meryem'i Cemre Gümeli hayatı

Cemre Gümeli kimdir? 24 Eylül 1993’te İstanbul’da doğdu. İlkokul ve lise eğitimini Şişli Terakki Vakfı Okulları’nda tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sanat Yönetimi ile Medya ve İletişim Sistemleri bölümlerini birlikte okuyarak çift ana dal yaptı.

Cemre Gümeli, tiyatroya ilgisi lise yıllarında başladı ve üniversite yılları boyunca da devam etti. Bu sürede çeşitli tiyatro ekiplerinde ve kısa filmlerde yer almasının yanında Müzikal Tiyatro ve Clown eğitimleri de alan Cemre Gümeli, 2014 yılında New York’a gitti ve bir süre orada kalarak Meisner Tekniği üzerine eğitim aldı. Türkiye’ye döndükten sonra ekran macerası başladı ve sırayla Tatlı İntikam, Servet ve son olarak TRT 1'in sevilen dizileri arasında yer alan Elimi Bırakma’da rol aldı.

2017’de Kumbaracı 50 ekibine dahil oldu ve Shakespeare’in 3. Richard oyununda Lady Anne karakterini oynadı. Cemre Gümeli aynı zamanda Almanca ve İngilizce konuşmaktadır.

Cemre Gümeli hangi dizilerde oynadı?

Tatlı İntikam

Servet

Elimi Bırakma