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Cemil Taşçıoğlu'nun adının yer aldığı tabela Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne asıldı

Türkiye'deki ilk koronavirüs hastasını tedavi eden ve kendisi de bu hastalıktan dolayı hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının yer aldığı tabela, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne asıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 13:42:00 - 2020-05-01 13:53:04
Cemil Taşçıoğlu'nun adının yer aldığı tabela Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne asıldı

Koronavirüsle mücadelede hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının bulunduğu tabela, isminin verildiği hastaneye asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay açılışı yapılan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni binasına Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının verileceğini açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde yaptırılan tabela hastaneye asıldı.  Yeniden inşa edilen binaya tabelanın asılmasıyla birlikte Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adı ölümsüzleşmiş oldu.

 

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