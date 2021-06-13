Cemil Meriç’i rahmetle anıyoruz

Rıza Gücer İstanbul

Türk kültür hayatının önemli irfan pınarlarından olan mütefekkir Cemil Meriç’i ebediyete irtihalinin 34. yıldönümünde dua ve özlemle yâd ediyoruz. Kaleme aldığı eserleri güncelliğini koruyan ve çağlar ötesine seslenen Meriç, medeniyetimizle yeniden kucaklaşmamızı sağlarken, farklı dünyalara da bigane kalmamamızı sağladı. “Jurnal” adlı kitabında kendisini “Hayatını Türk irfanına adayan, münzevi ve mütecessis bir fikir işçisi” olarak ifade eden Hüseyin Cemil Meriç, başta dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında araştırma yaparak, yazılar kaleme aldı.

