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Yaşam Cemil Meriç’i rahmetle anıyoruz
Yaşam

Cemil Meriç’i rahmetle anıyoruz

Kendisini “Hayatını Türk irfanına adayan, münzevi ve mütecessis bir fikir işçisi” olarak ifade eden ve kaleme aldığı eserlerle Türk edebiyatında önemli bir yeri olan yazar, çevirmen ve mütefekkir Cemil Meriç, vefatının 34. yılında dualarla anılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 11:03:00 -
Cemil Meriç’i rahmetle anıyoruz

 Rıza Gücer  İstanbul 

Türk kültür hayatının önemli irfan pınarlarından olan mütefekkir Cemil Meriç’i ebediyete irtihalinin 34. yıldönümünde dua ve özlemle yâd ediyoruz. Kaleme aldığı eserleri güncelliğini koruyan ve çağlar ötesine seslenen Meriç, medeniyetimizle yeniden kucaklaşmamızı sağlarken, farklı dünyalara da bigane kalmamamızı sağladı. “Jurnal” adlı kitabında kendisini “Hayatını Türk irfanına adayan, münzevi ve mütecessis bir fikir işçisi” olarak ifade eden Hüseyin Cemil Meriç, başta dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında araştırma yaparak, yazılar kaleme aldı.
Yeni Akit Gazetesi

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