Cemil Kılıç'tan Akşener'e şeriat tepkisi: Atatürk İslam'ı mı kaldırmış oldu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaklaşan seçimler öncesi dikkat çeken bir çıkışta bulundu. Akşener konuşmasında, hem iktidarı hem eski ortaklarını hedef aldı.

Son dönemde yaşanan "şeriat" ve "hilafet" tartışmalarına değinen Akşener, CHP'yi ve sol partileri hedef aldı.

Akşener konuşmasında "şeriat" savunması yaparak herkesi şaşırttı. İP Genel Başkanı, "şeriat eşittir İslam" ifadelerini kullandı, CHP'lilerin cehalet içinde olduğunu yüzlerine vurdu.

Meral Akşener'in konuşmasının ilgili kısmı şöyle:

"Bir taraf da diyor ki 'bize oy ver onlar şeriatçı'. Şimdi bir taraf teröristin manasını bilmiyor, altını boşalttı. Terörist kavramını hafifletti. Öbürü de şeriat eşittir İslam dinidir olduğunu bilmiyor."

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cemil Kılıç rahatsız!

Kemalistlerin ilahiyatçısı Cemil Kılıç, Akşener'in sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kılıç, şunları söyledi:

Hala inanamıyorum bu sözleri söylediğinize... Size olan bütün saygım ve sevgim bitti. Şeriat eşittir İslam demek, Atatürk İslam'ı kaldırdı demektir. Şeriat yasalarını kaldıran Cumhuriyet, İslam'ı mı kaldırmış oldu? Siz bir de İnkılap Tarihi hocasısınız. Çok yazık!