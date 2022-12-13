Cemil Kılıç MEB'den kovulmasını tarikatlara yıktı!

Yeniakit.com.tr

Toplumda yaygınlaştırmaya çalıştığı sapkın fikirleri ile tepkileri üzerine çeken Cemil Kılıç, hakkındaki soruşturma kapsamında MEB'den ihraç edildi.

Başörtüsünün Müslüman kadınlar için farz olmasını inkar etmek gibi birçok konuda ön plana çıkarak, İslam'ın farzlarını reddeden Cemil Kılıç kovulma sebebi olarak tarikatları gösterdi.

"23 yıl boyunca sürekli bir biçimde aklı, bilimi, inanç özgürlüğünü, bir arada yaşama kültürünü, Cumhuriyet değerlerini, demokrasiyi, aydınlanmayı, Atatürk ilke ve devrimlerini savundum. Bir barış ve sevgi dini olan İslam’ın erdemlerini anlattım. Bunlardan hiçbir zaman ödün vermedim. Ancak gerici çevrelerin hep hedefinde oldum." diyen Kılıç, aralarında Yeni Akit gazetesinin de olduğu birçok kişi ve kurumu hedef göstrerek, "Diyanet Sen adlı sözde sendika ile, 'cübbeli' ve 'akit' gibi engizisyoncu malum kesimlerin ve FETÖ kalıntısı yapıların, nefret vaazları veren Halil Konakçı ve avanelerinin, din cahili, iman fakiri kimi odakların, akıl ve bilim karşıtı güruhun ve yurda çıyan, halka düşman zümrelerin aleyhimde yürüttüğü karalama ve linç kampanyası sonucu haksız ve hukuksuz bir soruşturma ile dahası hakkaniyet ilkesi alenen çiğnenerek güya cezalandırıldım." ifadelerini kullandı.

Sebebi tarikatlarmış!

MEB'den kovulma sebebini tarikat ve cemaatlere kadar getiren Cemil Kılıç, "Diyanet’in Atatürk karşıtı tutumunu ve İslam’a aykırı kimi fetva nitelikli yanlış açıklamalarını eleştirdiğim ayrıca Devlet’in ve Diyanet’in tarikatları koruyup kolladığına ilişkin açıklamalar yaptığım için güya devletin kurumlarını küçük düşürmek, Demografik işgal hareketi olarak gördüğüm yanlış mülteci politikasını ve cumhuriyetimizin dayandığı 6 ilkeden biri olan milliyetçilik karşıtı sözlerini eleştirdiğim için güya Cumhurbaşkanının itibarını sarsmak." dedi.

Kılıç bundan sonra MEB'in değil, Mustafa Kemal'in memuru olduğunu sözlerine ekledi:

Ben artık milletimin ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün memuruyum. Kendimi canımdan aziz bildiğim halkıma emanet ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın demokrasi! Yaşasın milletim!