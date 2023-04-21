Cemil Kılıç hakkındaki göreve iade kararı bozuldu!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlikten ihraç edilip üst mahkeme tarafından görevine iade edilen Cemil Kılıç hakkındaki karar bakanlığın itirazı üzerine yeniden bozuldu.
Sapkın fikirleri toplumu zehirleyen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Cemil Kılıç, MEB'deki görevinden ihraç edilmişti.
Kılıç'la ilgili ihraç kararı yargı tarafından bozuldu.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kılıç, söz konusu kararın ardından MEB'in kendisini göreve başlatmadığını ve karara ilişkin bir üst mahkemeye başvurarak göreve dönüş kararını iptal ettirdiğini duyurdu.
Kılıç hakkındaki kararı sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:
Bir süre önce yargı, görevime dönüş kararı vermişti. Ancak MEB göreve başlatmadı, bir üst mahkemeye başvurup 3 gün içinde dönüş kararını iptal ettirdi. Açıkçası deyim yerindeyse yeniden ihraç edildim. Kamuoyunun bilgisine sunarım.
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