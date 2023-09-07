Cemil Kılıç ayet inkar edip Ehl-i Sünnet Alimler Birliği'ni hedef aldı!
Marjinal solcuların ilahiyatçısı Cemil Kılıç, Ehl-i Sünnet Müslüman Alimler Birliği'nin kadın voleybol takımına ilişkin Müslümanlara yaptığı uyarıyı üzerine aldı.
Kılıç, Twitter hesabından yayınladığı mesajda, din adına ahkam kesti:
Kimi Kur'an kurslarında tecavüze uğrayan çocuklara ilişkin susmayı yeğleyen Ehli Sünnet Âlimleri Birliği adlı bir oluşum, Bayan Ulusal Havatopu Oyuncularının giysileri üzerine bildiri yayımladı. Bunların gerçekten dinden zerre haberleri yok. Yazık, çok yazık...
Kılıç ardından yüce Kur'an'ın ayetini inkar etti:
Bayan sporcuların giysilerinde dine aykırı bir durum yok. Giysiler yapılan işe, bulunulan ortama göre değişir. Spor da spor yapmaya uygun giysilerle yapılır. Madende çalışırken başka, tarlada çalışırken başka, yüzerken başka, ibadet ederken başka giysi giyilir.
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