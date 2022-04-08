Çemen otu şifa dağıtıyor! Çemen otu (boy otu) faydaları

Çemen otu Baklagillerin bir alt gurubu olan trigenellagillerden olup bu gurubu 60 bitki dahildir, fakat sadece Çemen otu: Trigonella foenum-graecum şifa maksadı ile kullanılır ve bunun haricinde başka tür kulllanılmaz. Vatanı doğu Akdeniz ülkeleri olup zamanla Fas'tan Çin'e kadar yayılmış ve en son olarak Amerika'da yetiştirilmeye başlanmıştır. Eski Mısır yazıtlarından (Papürüsler) anlaşıldığına göre çemen tohumu ba¬harat olarak MÖ:2000 yıllarından beri iştah açıcı, kuvvet ve zindelik verici olarak kullanılmıştır. Arapça helbah veya helbak olarak anılan bitki Türkçeye hulebe ve Çinceye Hu lu ba olarak geçmiştir. Almanlar keçi¬boynuzu yoncası anlamına gelen Bockshornklee diye anarlar. Türkçe boy otu diye anılması ise meyvelerinin uzun boylu olması nedeni ile bu isimle anılır.

Çemen otunun kullanımı



Soslara, kahvaltılıklara ve pastırmaya katılıyor. Bunun dışında tohumları öğütülerek çorbalara, et yemeklerine ve turşulara da katılabiliyor. Çemen otunun yapraklı kısmıysa tıpkı ıspanak gibi ayıklanıp güzelce temizlendikten sonra yemek olarak değerlendirilebiliyor.

%100 Doğal enerji kaynağı

Tesir şekli: Antidiyabetik (kandaki şekeri düşürücü), kandaki kolesterol ve trigliseridi düşürücü, yağ metabolizmasını sağlayıcı, iştah açıcı, sindirim kolaylaştırıcı, hafif müshil yapıcı, balgam söktürücü, göğsü yumuşatıcı, iltihapları önleyici, vücuda zindelik kazandırıcı, kadınlarda süt arttırıcı ve erkeklerde cinsel gücü kuvvetlendiricidir.

boy otu

a) Araştırmalara göre başta şeker hastalığı, lipid, kolesterol, trigliserid, kansızlığa karşı ve kandaki oksijen ve akyuvarları arttırıcı olarak, dermansızlık ve de pankreas zafiyetine karşı kullanılır.

b) Komisyon E’nin 22a nolu ve 01/02/1990 tarihli Monografi bildirisine göre başta dahilen iştahsızlık ve haricen iltihaplı yaralara karşı kullanılır.

c) Halk arasında; İltihaplı müzmin yaralara, şeker hastalığı, kolesterol, lipit, trigliserit, kansızlık, iştahsızlık, unutkanlık, dalak rahatsızlığı, üşütme, öksürük, nevralji, siyatik, eklem iltihaplanması, dermansızlık ve zayıflığa karşı ve de erkeklerde cinsel gücü ve de kadınlarda sütü arttırıcıdır. Ayrıca el ve ayak terlemesi, ağız kokusu (gargara yapılır), verem, yaşlanma zafiyeti, kemik erimesi, kemik iliklerinin iltihaplanması, göğüs anormalliği, saç dökülmesi, lenf bezi şişmesi gibi rahatsızlıklarda kullanılır.

Açıklamalar:

Postada yer alan habere göre; Çemen tohumu ve unu ile önce fare, kobay, köpek gibi hayvanlar sonrada insanlar üzerinde tedavi denemeleri yapılmıştır. Bu araştırmalardan birinde Çemen tohumunun alyuvarları artırdığı ve oksijen oranını artırdığı ispatlanmıştır. İngiltere’de 34000 doktorun sigara içenler üzerinde yaptığı araştırmada 35 yıl sigara içenlerin yarıdan çoğunun 70 yaşına varmadan öldükleri görülmüştür. Çünkü karbonmonoksit 300 defa daha büyük bir güçle alyuvarlardaki hemoglobinlere (oksijen taşıyıcıları) yapışır ve böylece oksijeni dışlarlar. Buna göre sigara içenlerin kanında içtiği sigaranın oranı göre oksijen oranı düşer. Bu da kişide çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur. İşte Çemen tohumu alyuvar oranını artırır ve böylece oksijen oranı da artar ve hücrelerin beslenmesini de sağlar. İkinci önemli bir özelliği ise vücudun kendi kortizon hormonunun salgılanarak kana geçmesini sağlar ve bu da iltihapları önler ve ağrıları dindirir. Bu kortizon vücudun kendi hormonu olduğundan herhangi bir yan tesiri de yoktur.

2) Çemen tohumunun ekstresi ve çorbası, zayıf, cılız, sıska, cansız diye adlandırılan çocuklar için en ideal ilaç (Çemen çorbası) olduğu gibi kendini halsiz, dermansız ve yorgun hisseden yetişkinler için de iyi bir ilaçtır.

Çayı: İki yemek kaşığı Çemen tohumu demliğe konur ve üzerine 800-1000 ml kaynar su ilave edilir ve gün boyu içilir. Çemen çayının hemen bozulması veya top gibi bir yuvarlak olmasına karşı limon suyu veya sirke (3-4 yemek kaşığı) katılmalıdır. Aksi halde çay top gibi yoğunlaşır ve mide rahatsızlığı ve kusmaya neden olabilir.

Çemen çorbası: Şeker hastalarının günde 3 defa yemek veya kahvaltı esnasında 40-50 gr çemen çorbası limon veya sirke ile içmesi ve buna 3-4 hafta devam etmesi gerekir. Çemen lapası hazırlamak içinse 20-30 gr Çemen unu 150-200 ml sıcak su ile 5-10 dk kaynatıldıktan sonra bir parça keten bezin üstüne yayılır ve çıban veya iltihaplı yaralar hatta ülserli yaraların üstüne konur ve bu sarılarak bir gün beklenir ve bir gün sonra yenilenir.

Çemen kudret macunu: Halsizlik, dermansızlık ve yaşlılık zafiyetine karşı 20 gr (iki kahve kaşığı) Çemen unu, 10 gr tereyağı (1 kahve kaşığı) ve 10 gr bal (1 kahve kaşığı) karıştırılarak macun haline getirilir, üç porsiyona ayrılır ve sabah-öğle-akşam yenir.

Masaj yağı: İki yemek kaşığı, iki yemek kaşığı zeytinyağı (Mısır yağı veya Ayçiçeği yağı) ile karıştırılarak saç dibine iyice sürülür ve ovalandıktan sonra 1-2 saat tesir etmesi için beklenir. Masaj yağının akmaması için saçlar bir folyo ile örtülür ve üzerine bez sarılır. Bu sürenin sonunda saçlar bitki özlü şampuanla veya bitki özlü sabunla yıkanır.

Yüz maskesi: Çemen unu, gülsuyu ve az miktarda süzme bal ile krem yapılır ve yüze incecik sürülür. Gündüz 2-3 saat veya gece boyu böyle kalır ve sonra yıkanırsa yüzü temizler.

Saç bakımı: Çemen unu veya tohumundan 10-20 gr kaynatıldıktan sonra soğumaya bırakılır ve sonra saç dipleri bununla ovalanır ve de 30-45 dk sonra yıkanır.

El ve ayak banyosu: El ve ayak terlemesine karşı 30-50 gr Çemen unu 5-10 saat 500-1000 ml soğuk suda bekletildikten sonra kaynatılır ve ılıdıktan sonra önce el sonra ayak banyoları yapılır.

Yan tesirleri: Çemen merhemini 3 günden fazla ve günde 3-5 saatten fala kullanmamak gerekir. Şayet iltihapları çıkardı ise bırakılmalıdır. Aksi halde alerjiye sebep olabilir. Un ve tohumunun bilinen bir yan tesiri yoktur. Eğer çemen çorbası ve çayı limon ve sirke ile içilmezse aksi halde çemen çorbası veya çayı yoğunlaşarak top gibi bir lop oluşur ve bu da mide rahatsızlıkları ve kusmaya neden olabilir.

Birleşimi: Çemen tohumunun birleşimindeki maddeleri önemine göre şöyle sıralayabiliriz;

a) Saponinler% 2-3 arasında olup bu saponinler serbest olarak bulunmazlar. Bunlar furostanolglikozitlerin hidrolizi (Suda çözülmesi) ile C-26’ dahi çözülme sonucu furostanolglikozitler spirostanolglikozitler’e dönüşür.

1) Furostanolglikozitler; Trigofoenosid A, B, C, D, E, F ve G ve de Foenugraecin içerir.

2) Spirostanolglikozitler;%40 diosgenin, %15-17 Yamogenin, %10-14 Gitogenin,, %8-12 Tigogenin, %6-10 Neotigogenin, %5-8 Neogitogenin ve %4-6 Yuccagenin içerir. Diosgenin’in açık formülü yams köküne bak.

b) %25-40 arasında müsilaj içerir ve bu hidroliz (suda çözülür) edilince D-mannozlar, O-galaktozlar ve çok az miktarda D-xylozlar içerir.

c) %7-8 arasında yağ asitleri içerir ve bunun büyük kısmı doymamış yağ asitleri içerir. Yağasitleri; Oleikasit ve Lindasitten oluşur.

d) Proteinler ve aminoasitler %20-30 arasında olup en önemli Aminoasitler; Cystein, Methionin, Lysin ve Tryptophan’dan oluşur.

e) Flavonitler; Orientin, Izoorientin, Izovitexin, Saponaretin, Vicenin-1 ve Vitexin-2 en önemlileridir.

f) Alkaloitler %0,5 arasında olup en önemlisi Trigonellin’dir(N-Metil-betain Nikotinasidi)

g) Birleşiminde %0,01 oranında Eterik yağ içerir ve 50 çeşit madde içerdiği tespit edilmiştir.

h) Birleşimindeki minerallerden en önemlisi selen olup takriben 100g’da 60-70 mikrogram olup en iddialı orandır. Almanya selen minerali bakımından en az olan bir ülke olup, bu ihtiyacı karşılamak için birleşiminde 20-50 mikrogram bulunur.

Araştırmalar:

1) Şeker hastalığı (Diabetiker) olan 17 Hasta üzerinde Z. Madar, R. Adef, S.Samish ve J. Arad 1988’de 4-7 gün süren Tedavi denemesinde Hastalara günde 3 defa Yemek sırasında 15g Çemen unu ve¬rilmiştir. Bu Tedavi süresinde hastaların Kanındaki şeker oranını %25 oranında düşmüştür. (H.H.B.VI 1001)

2) R.D. Sharma, T.C. Raghuram ve ekipleri 1990 yılında diabet (şeker hastası) olan 15 Hasta üzerinde 2 defa 50g çemen unu 10 gün süre vermişler ve kandaki şekerin %20 oranında düştüğünü tespit etmiş-lerdir. (HHB. VI. 1001)

3) R.D.Sharma, T.C.Raghuram ve ekibi 1991’de 10 diyabet hastası (şeker hastaları) üzerinde tedavi denemeleri yapılmış ve bu deneyde kolesterolün %25 ve Trigliseridin %32 oranında düştüğü görülmüştür.