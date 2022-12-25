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İSLAM Cemaziyel Ahir ayı faziletleri nelerdir? Cemaziyel Ahir çekilecek tesbihler!
İSLAM

Cemaziyel Ahir ayı faziletleri nelerdir? Cemaziyel Ahir çekilecek tesbihler!

24 Aralık 2022'de Cemaziyel Ahir ayı başladı. Bu önemli ayı ibadetlerle geçirmek isteyenler ise 'Cemaziyel Ahir ayında hangi ibadetler yapılır?' sorusurur cevabını araştırmaya başladı. Peki, Cemaziyel Ahir ayının faziletleri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2022-12-25 17:47:00 -
Cemaziyel Ahir ayı faziletleri nelerdir? Cemaziyel Ahir çekilecek tesbihler!

Hicri yılın altıncı ayı olan Cemaziyel Ahir ayı 24 aralık'ta başladı. Cemaziyel Ahir ayı 23 ocak 2023'te yerini Recep ayına bırakacak. Peki, Cemaziyel Ahir ayının faziletleri nelerdir?

Cemaziyel Ahir ayı faziletleri nelerdir? Cemaziyel Ahir çekilecek tesbihler!

İslam tarihinde Cemaziyelahir ayında birçok olay vuku bulmuştur. Cemaziyelahir ayı fazileti büyük bir aydır. Bu ayda hataya, günaha sırtını dönmeye gayret etmek, tövbe ve istiğfara yönelmek, ibadetle meşgul olmak, Allah’ın rızasını kazanmak için gayret gösterilir. Beden kadar ruhen de soğuktan sıcağa, kuraktan sulağa geçmek büyük tövbe ayı olarak anılan Cemaziyelahir’de kazanılan şuur, bilinç ve maneviyat üç ayların ve özellikle Ramazan’ın temel taşlarıdır.

Ömrün hayırlı, uzun ve bereketli olması, düşmanlardan korunmak ve zarar görmemek, rızık bolluğu ve kötü ölümden korunmak için sabah-akşam üçer kere şu duâyı okumalıdır:

سُبْحَانَ اللهِ مِلاْءَ الْمِيزَانِ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضَى وَزِنَةَ الْعَرْشِ

“Sübhânallâhi mil’el mîzân. Ve müntehel-ılmi ve mebleğar-rızâ ve zinetel-arş”

Duanın Anlamı

“Allah Teala’yı; Mizân’ın dolusunca, ilminin hudutsuzluğunca, rızâsına erinceye dek ve Arş-ı A’lâ’nın ağırlığınca tesbih (noksan sıfatlardan münezzeh, kemâl sıfatlarla mevsuf olduğunu kabul) ederim

Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.

Anlamı: Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur; o tektir, ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd ona mahsustur ve o her şeye kâdirdir.

Lâ ilahe illallahü melikül Hakkul Mübin

Anlamı: Apaçık gerçeğin sahibi Allah’tan başka ilah yoktur. Emin ve sözünün eri olan Muhammed Allah’ın Rasulüdür.

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