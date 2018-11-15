0553 313 94 23

Cemal Kaşıkçı'nın oğlundan yeni açıklama!

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen  gazeteci Kaşıkçı'nın oğlu, yarından itibaren babasının taziyesinin  Medine'deki evinde kabul edileceğini duyurdu.

15 Kasım 2018 Perşembe 19:28
Cemal Kaşıkçı'nın oğlundan yeni açıklama!

Öldürülen gazetecinin oğlu Salah Kaçıkçı, Twitter hesabından yaptığı  açıklamada, "Merhum Cemal Kaşıkçı için taziyeler, cuma gününden, pazar gününe  kadar Medine'deki evinde kabul edilecektir." ifadelerini kullandı.

Kaşıkçı ailesinin taziye açıklaması, Suudi Arabistan Başsavcı Sözcüsü  Şelan eş-Şelan'ın Kaşıkçı cinayeti soruşturmasına ilişkin başkent Riyad'da bugün  düzenlediği basın toplantısının ardından yapıldı.

Sözcü Şelan, bugün düzenlediği basın toplantısında, Suudi gazeteci  Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sonuçlarını paylaşarak,  "Kaşıkçı'nın cesedi, konsoloslukta parçalanarak dışarı çıkarıldı." dedi.

Kaşıkçı'yı öldüren ekibi kurma emrini eski İstihbarat Başkan  Yardımcısı Ahmed el-Asiri'nin verdiğini, öldürme emrinin ise ekibin başkanı  tarafından verildiğini söyleyen Şelan, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında 5  kişinin idamı istendi." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 19:28
  1. Cemal Kaşıkçı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş, sağanak yağış altında çalıştı
    1. Beşiktaş, sağanak yağış altında çalıştı
    2. Çocuklarımızdaki diş sağlığı bütün bir..
    3. Çivi çakarken...
    4. Muş'ta terör örgütüne ağır darbe
    5. Japonya bu kedileri konuşuyor
    6. Facebook, Twitter ve Google'dan ortak..
    7. Ermenistan'dan skandal Kevin Öksüz..
    8. Asırları deviren sanat servetimiz..
    9. Muharrem İnce'den İstanbul çıkışı:..
    10. Bebeğinizi uyutmak için kurallara..
    11. İstanbul'da FETÖ'nün 'gaybubet evleri'..
    12. Cemal Kaşıkçı'nın oğlundan yeni..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kürşat..
    14. Helal kazancın önemi
    15. Silivri'de korkunç kaza: 2 ölü, 3 yaralı
    16. Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'ndan..
    17. Karaman'da emekli mimar kadının..
    18. İstanbul Güngören'de 6 katlı bina..
    19. Başkan Erdoğan'dan Tülin Bumin'e..
    20. Erdoğan, Abbas ile görüştü
    Bu yaman çelişki pes dedirtir insana!
    Bu yaman çelişki pes dedirtir insana!
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti

    Günün Karikatürü

    15 Kasım 2018
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık