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Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı konuştu: Bu İslam'da kabul edilemez

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda  öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, "Cemal'in  cesedinin nerede olduğunu hala bilmiyoruz. Bu konuda bir açıklama yok. Hala  cenaze töreni yapılmadı. Bu İslam'da kabul edilemez. Bu, bizim yerine getirmemiz  gereken son görev." açıklamasını yaptı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 20:18
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı konuştu: Bu İslam'da kabul edilemez

Cengiz, ABD'de yayın yapan ABC News kanalından Ian Pannel'in  sorularını yanıtladı.

Kaşıkçı ile 6 ay önce bir konferansta tanışıp onunla röportaj yapmak  istediğini, Suudi gazetecinin de bu teklifi kabul ettiğini belirten Cengiz,  "Benim gibi bir araştırmacı için, böyle güçlü ve büyük bir gazeteci-yazarla  iletişime geçmek onur ve gurur vericiydi. Aramızda hemen samimi bir diyalog  başladı. Kibirden uzak, çok saygılı, kibar ve içten bir insandı. Kocaman bir  kalbi vardı. Sevgi ve saygının ötesinde onurlu hissediyordum. Bunu büyük bir  kendine güven hissi olarak adlandırabilirim." dedi.

"Konsolosluğu ilk ziyaretinde bunun riskli olacağını düşünüyordu"

Cengiz, resmi evlilik hazırlıklarının başlamasının ardından,  Kaşıkçı'nın resmi belgeler için İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna  28 Eylül'de ilk kez gittiğini söyledi.

Kaşıkçı'nın bu ziyarette endişeli olduğunu belirten Cengiz,  "Konsolosluğa gitmek istemedi. Bunun riskli olacağını düşünüyordu. Orada  yakalanıp gözaltına alınacağı ihtimalini düşünüyordu. Siyasi görüşlerinin  sonuçlarıyla yüzleşmek istemiyordu." ifadelerini kullandı.

Konsolosluğu ilk ziyaretinin ardından Kaşıkçı'nın bu endişelerden  kurtulduğunu dile getiren Cengiz, "Konsolosluk çalışanlarının kendisine yönelik  iyi davranışları ve misafirperverlikten dolayı çok memnundu." diye konuştu.

İlk ziyaretteki iyi izlenimin ardından, 2 Ekim'deki ikinci  ziyaretlerinde bir tehlike hissetmediklerini ve alacakları resmi belgeyle artık  hayatlarını birleştirebileceklerini düşündüklerini belirten Cengiz, birlikte  gittikleri konsolosluk binasından Kaşıkçı'nın konsolosluktan uzun süre çıkmaması  üzerine korkuya kapıldığını ancak öldürülme ihtimalini hiç aklına getirmediğini  belirtti.

"Öldürüldüğüne inanmak istemedim"

Cengiz, Kaşıkçı'nın kaybolması ile Suudi Arabistan'ın gazetecinin  öldürüldüğünü açıklamasının arasında geçen 17 günde, nişanlısının hala hayatta  olduğunu umut ettiğini dile getirdi.

Bu süreçte basında, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'dan gelen bir ekip  tarafından konsoloslukta öldürüldüğüne dair çıkan haberlerle korkularının  arttığını ancak yine de buna inanmak istemediğini belirten Cengiz, "Suudi  Arabistan hükümetinin, Suudi Arabistan'ın konsolosluğunda öldürüldüğünü ilan  ettiği gün gerçek anlamda inandım öldürüldüğüne. Onun öncesinde öldürülmediğini  düşünüyordum. Bekliyordum yani 'gelir' diyordum." ifadelerini kullandı.

Cemal'in cesedinin nerede olduğunu hala bilmiyoruz"

Cengiz, "Cemal'in cesedinin nerede olduğunu hala bilmiyoruz. Bu konuda  bir açıklama yok. Hala cenaze töreni yapılmadı. Bu İslam'da kabul edilemez. Bu,  bizim yerine getirmemiz gereken son görev." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'a da Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusundaki  soruşturmanın güvenilir olmasını sağlama çağrısı yapan Cengiz, "ABD Başkanı bu  konuya insanlık tarafından bakmalı ve bunu bir uluslararası trajedi olarak  düşünmelidir. Bu bakış açısı, uluslararası siyaset ve diplomasiden önce  gelmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaşıkçı cinayeti

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın  İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamadı.

Türk yetkililerin inceleme başlatarak olayın üzerine gitmesiyle  Kaşıkçı'yı öldürmek üzere Suudi Arabistan'dan konsolosluğa özel bir infaz timi  geldiği, cesedin yok edilmesi için ormanlık alanda keşif yapıldığı ve binadaki  delillerin karartılmaya çalışıldığı detayları ortaya çıktı.

Dünya gündeminin ön sıralarına yerleşen bu gelişmeler üzerine, Suudi  Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazetecinin konsoloslukta öldürüldüğünü kabul  etmek zorunda kaldı. Suudi tarafının olayın planlı bir cinayet olmadığı iddiası  ise uluslararası kamuoyunda kabul görmedi. Çok sayıda ülkeden tepkiler devam  etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "planlı cinayet"in talimatı veren  kişiye kadar tüm ayrıntılarının açıklığa kavuşturulması gerektiğini  vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise bir taraftan Suudi Arabistan'a yaptırım  uygulanabileceğini dile getirirken diğer taraftan ikili ilişkileri bozmak  istemediği sinyalini verdi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed  bin Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak gerekli iş birliğini yapma sözü  verirken Riyad'daki başsavcılık, cinayetin planlı olduğunu açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün yaptığı açıklamada, Suudi  gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın önceden yapılan planlama doğrultusunda başkonsolosluğa  girer girmez boğularak öldürüldüğü belirtilerek, "Kaşıkçı'nın cesedi,  öldürülmesinin ardından parçalanarak yok edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 20:18
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı

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