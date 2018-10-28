Cemal Kaşıkçı'nın cesedini taşıyan aracın görüntüleri ortaya çıktı
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra Kaşıkçı'nın cesedinin taşındığı iddia edilen Suudi Arabistan Başkonsolosu'na ait aracın temizlik görüntüsü ortaya çıktı.28 Ekim 2018 Pazar 14:54
Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili olarak soruşturma devam ederken, oto yıkama firmasının güvenlik kayıtları da polis ekiplerince incelendi.
Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürüldükten sonra taşındığı iddia edilen aracın detaylı temizliğinin yapıldığı, oto kuaför çalışanlarının polis ekiplerince sorgulandığı ortaya çıktı.
CNN TÜRK'te yayınlanan görüntülerde Suudi Arabistan Başkonsolosu Uteybi'ye ait olan araçta detaylı temizlik yapıldığı görülüyor.
Kaşıkçı'nın cesedinin bu araç ile taşınıp taşınmadığı ise henüz netlik kazanmadı.
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