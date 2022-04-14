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Gündem Cemal Kaşıkçı ile ilgili verilen karara nişanlısından itiraz: Çocuklarımıza bırakacağımız miras bu olmamalı
Gündem

Cemal Kaşıkçı ile ilgili verilen karara nişanlısından itiraz: Çocuklarımıza bırakacağımız miras bu olmamalı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davasının Suudi Arabistan'a devredilmesine ilişkin karara, nişanlısı Hatice Cengiz'in avukatı tarafından itiraz edildi. Ceza Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, davanın durma ve devredilmesi kararının kaldırılması talep edildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 17:53:00 -
Cemal Kaşıkçı ile ilgili verilen karara nişanlısından itiraz: Çocuklarımıza bırakacağımız miras bu olmamalı

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Cemal Kaşıkçı davası, Suudi Arabistan'a devredilmişti. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, avukatı aracılığıyla karara itiraz etti. Cengiz'in avukatı Gökmen Başpınar, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, davanın durma ve devredilmesi kararının kaldırılmasını talep etti. İtiraz

"Dava Suudi Arabistan'a devredilmemesi gerekli"

Davanın hiçbir şekilde Suudi Arabistan'a devredilmemesi gerektiğinin belirtildiği dilekçede, "Onlarca hukuki, ahlaki ve siyasi nedenden ötürü bu kovuşturmanın herhangi bir ülkeye ama, Suudi Arabistan'a hiçbir şekilde devredilmemesi gerekmektedir. Buna rağmen 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kovuşturmanın devri kararı verilmiş olup, hatalı ve eksik tesis edilen ilgili kararın kaldırılması zorunluluğu hasıl olmuştur. Türkiye Cumhuriyet egemenlik haklarında bu şekilde vazgeçemez. Olayın oluş şekli bellidir. İnsanın kanını donduran ses kayıtları dökümleri ortadadır. Yazılanlar ve söylenenler ortadadır. Sayın mahkeme yargılama yetkisini Türk milleti adına kullanmaktadır. Tarihe ne şekilde geçeceği belli olan bu şekilde bir kovuşturmanın devri kararı, Türk milleti olarak çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakacağımız miras olmamalıdır" denildi.

Suudi Arabistan davanın kendilerine verilmesini istemişti

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Yapılan soruşturmada Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Kaşıkçı cinayetine ilişkin 26 sanık hakkında dava açıldı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi 7 Nisan tarihli duruşmada, Adalet Bakanlığı'nın da olumlu görüşüyle, davanın durmasına ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesine karar verdi.

 

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Yorumlar

ELAZİZLİ

olur senin yüzünden suudi arabistana savaş açalım.Neyin kafası bu,senin aşkın bu milletin menfaatinden üstün olmalı diyoyorsun.Git yaşına göre birini bul ayıp.
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