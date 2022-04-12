Cemal Kaşıkçı davasına ilişkin birbirine zıt iki çıkış! Şimdi ya Kılıçdaroğlu istifa etsin ya Güzelmansur

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CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur Suudi Arabistan ile ticaret için ilişkilerin iyileştirmesi amacı ile TBMM'ye önerge sunarken, aynı gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise iktidarın para karşılığında Cemal Kaşıkçı davasını Suudi Arabistan'a devrettiğini söyledi.

Şimdi hangisi istifa edecek?

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cemal Kaşıkçı davası üzerinden hedef aldı.

Kılıçdaroğlu, Kaşıkçı cinayeti davasının Suudi Arabistan'a devredilmesi konusunda iktidarı "İşin ucunda para var." diyerek suçöladı.

Aynı gün TBMM'ye önergen sunan CHP'li Mehmet Güzelmansur ise genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun aksine Suudi Arabistan ile ekonomik iilişkilerin iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu: Enayi diyordu onlara, enayinin de sözünde durmayanın da kim olduğu ortaya çıktı. Devletin egemenlik hakkını Suudi Arabistan'a kimlerin devrettiği ortaya çıktı. Egemenlik hakkını vereceksin, 'sen yargılaya' diyeceksin. Niye, para var işin ucunda.

Güzelmansur: İçinde bulunduğumuz ekonomik krizde, en fazla ihracat yaptığımız 15. ülke konumundaki Suudi Arabistan ile ihracatımızın düşme riskinin gülünecek bir tarafı var mı?

Bu ambargo sorunu ‘gülünüp geçilecek’ değil, ciddiyetle yaklaşılacak bir konudur. İhracatçımızdan nakliyecimize, çiftçimizden üreticimize, turizmcimizden müteahhitimize, sandıkçılarımızdan ambalajcılarımıza, tır şoförlerimizden işçilerimize, gurbetçilerimize kadar her sektörden, her kesimden yurttaşımızı derinden etkiliyor.

İktidarın bu ambargo sorunu karşısında çözüm merkezi olmadığı açıktır. Bu sorun ancak aklıselimle, diyalogla, ortak akılla ve ciddiyetle çözülebilir. Bu yüzden de tek ve doğru adres Meclis’tir.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur