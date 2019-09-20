Cemal Kaşıkçı cinayetinin kilit ismine büyük şok!
Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda cinayete kurban gidenVeliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın eski Danışmanı Suud El-Kahtani’nin sosyal medya hesabı askıya alındı.20 Eylül 2019 Cuma 15:15
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın eski Danışmanı Suud El-Kahtani’nin twitter hesabı askıya alındı.
Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini gerçekleştiren timin lideri olduğu iddia edilen Suud El-Kahtani'nin Twitter hesabı askıya alındı. Twitter, Suud El-Kahtani’nin hesabının yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’dan yönetildiği belirlenen 267 hesabı iptal ettiğini açıkladı.
YORUM YAZ