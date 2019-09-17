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Cemal Kaşıkçı cinayetinin işlendiği bina taşınıyor!

Cemal Kaşıkçı cinayetinin işlendiği İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu, Sarıyer'deki ABD Konsolosluğu'nun yakınına taşınacak.

17 Eylül 2019 Salı 15:50
Cemal Kaşıkçı cinayetinin işlendiği bina taşınıyor!

Cemal Kaşıkçı cinayetinin işlendiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu taşınıyor. Konsolosluğun yeni adresi Sarıyer'de ABD Konsolosluğu'nun yakınında olacak.

Yeni binada güvenlik önlemlerinin artırılacağı, çevresinin kapalı olacağı ifade edildi.

Habertürk'ün haberine göre satış fiyatı belli değil. Ancak binanın normal değerinin 3'te biri fiyatına satıldığı belirtildi.

Bina mühürlenebilir

Hukuk uzmanlarına göre orası halen bir cinayet mahalli. Bu nedenle Suudilerin taşınması halinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ayrıntılı delil toplama için söz konusu binayı bir süreliğine mühürleyebilir.

Cinayetin üzerinden neredeyse bir yıl geçti

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından neredeyse bir yıl geçti. İstanbul başsavcılığının Kaşıkçı'nın öldürüldüğü 2 Ekim tarihinden önce iddianameyi tamamlaması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 15:50
  1. Cemal Kaşıkçı
  2. İstanbul
  3. Suudi Arabistan Konsolosluğu
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  5. ABD Konsolosluğu
  6. Habertürk
  7. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
  8. İstanbul Başkonsolosluğu

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  • hercaihercai33 dk önce
    O BINA TAMAMEN YIKILSIN, PARASIDA SUUDI KRALIYET AILESINDEN ALINSIN!

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