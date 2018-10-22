Cemal Kaşıkçı cinayetinde önemli gelişme!

Başkonsoloslukta, konsolosun rezidansında ve konsolosluğa ait araçlarda daha önce arama yapılırken Kaşıkçı’nın kaybolduğu günlerde Sultangazi’de bir otoparka bırakılan bir Mercedes ortaya çıktı.

Başkonsoloslukta görevli Türk sürücünün, Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasından birkaç gün sonra otoparka bıraktığı diplomatik plakalı Mercedes’in bulunması olaya yeni bir boyut kazandırdı. Diplomatik plakalı olduğu için araçta henüz arama veya inceleme yapılamadı.

Ruhsat da ortaya çıktı

İstanbul Sultangazi'de bir otoparkta terk edilmiş halde bulunan Suudi Başkonsolosluğuna ait aracın ruhsatına ulaşıldı.