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Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme!

ABD basını, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin Prens Selman ile başyardımcısı arasında geçen telefon trafiğini ortaya çıkardı.

04 Aralık 2018 Salı 12:53
Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme!

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ortaya çıkan detaylar cinayetin Veliaht Prens'in bilgisi dahilinde işlendiğini gösteriyor.

Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberde, CIA’in Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğunda öldürülerek parçalara ayrılması sırasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın cinayetten haberdar olan başyardımcısı ile 11 kere mesajlaştığının tespit edildiği belirtildi.

“Patronuna Kaşıkçı’nın öldüğünü söyle”

Cemal Kaşıkçı cinayetini gerçekleştiren 15 kişilik ekibin başında Muhammed bin Selman’ın yakın danışmanı Mahir Mutreb’in olduğu biliniyordu. CIA, Kaşıkçı cinayetinin hemen ardından Mahir Mutreb’in telefon ederek “Patronuna Kaşıkçı’nın öldüğünü söyle” dediği, Saud el Kahtani ile Veliaht Prens Muhammed’in 11 kere mesajlaştığı iddiasında bulundu.

Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberde CIA’in, “Operasyon timinin operasyonu Muhammed bin Selman’ın yetki vermesi dışında yürütmesi ihtimal dışıdır” değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

Gazetede, Veliaht Prens’in ölüm emrini verdiği konusunda doğrudan bir delil olmamasıyla birlikte makul bir değerlendirmenin Veliaht Prens’in bundan sorumlu olduğunu ortaya koyacağı değerlendirilmesi yapıldı. Gazete ayrıca, ABD Kongresi liderlerinin Kaşıkçı cinayeti davasının bağımsız bir uluslararası soruşturma ekibi tarafından yürütülmesi konusunda ısrarcı olması gerektiğini vurguladı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 12:53
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Prens Selman

YORUM YAZ

  • osmanosman45 dk önce
    selman bir de utanmadan kafasında masa örtüsü ile orada burada geziyor.
  • sinansinan49 dk önce
    G20 zirvesinde kaşıkçı cinayeti ile ilgili türkiye ye yani reise sòz verilmemesi bu olayın içinde büyük devletlerden bazılarınında oldugu intibaı vermiyormu
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