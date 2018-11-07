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Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Almanlardan dikkat çeken makale: Erdoğan kazandı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı ile ilgili Alman basınında yer alan makalede "Erdoğan kazandı" ifadesi dikkat çekti.

07 Kasım 2018 Çarşamba 16:25
Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Almanlardan dikkat çeken makale: Erdoğan kazandı

Almanya'da yayımlanan Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde yer alan makalede, Prens Muhammed bin Selman'ın, Suudi Arabistan'ın politikasını baş aşağı ettiği belirtildi. Ayrıca makalede "Manevi itibarı azalan veliaht prens yerini koruyacak olsa da kazanan yine Erdoğan olur. Erdoğan kazandı çünkü Washington yeniden Ankara'ya doğru adım atıyor" değerlendirmesi yapıldı.

'Yönetimde kalmasının artık zor '

ABD Kongresinde, en önemli Arap müttefikine karşı yaptırım seslerinin yükseldiği, ünlü is¸ adamlarının prensten uzaklaştığı ve aralarında Almanya gibi ülkelerin artık Suudi Arabistan'a silah satmak istemediği vurgulanan makalede, Kaşıkçı cinayetinin, Prens Muhammed üzerinde kaldığına ve onun yönetimde kalmasının artık zor olduğuna dikkat çekildi.

'Suudi Arabistan'ın istikrarsızlığa sürüklenmesi korkusu ağır basıyor'

Makalede, Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra Suudi Arabistan'ın "güvenilir bir müttefik" olup olmadığının sorgulandığı belirtilerek "Suudi Arabistan'ın parçalanması ve istikrarsızlığa sürüklenmesi korkusu ağır basıyor." ifadesi kullanıldı.

Prens Muhammed'in, Yemen'de yıkıcı bir savaş yürüttüğü, Katar'ı baskı altına aldığı, Tahran'a savaş tehditleri yönelttiği, Filistinlilerin çıkarlarını dikkate almadığı ve prensleri hapse attırdığı kaydedilen makalede, "2015'teki yükselişinden beri Prens Muhammed, Suudi Arabistan'ın politikasını baş aşağı etti." değerlendirmesinde bulunuldu.

'Fevri ve acımasız'

Makalede, Muhammed Bin Selman'ın Suudi Arabistan'ın temellerini salladığı vurgulandı.

Hem ülke içinden hem de uluslararası toplumdan Prens Muhammed bin Selman'a karşı pozisyon alanların bulunduğu belirtilen makalede, "Çok sayıda kişi, Prens Muhammed'in ülkeyi yönetebileceği konusunda şüphe ediyor, onu fevri ve acımasız buluyor." ifadeleri kullanıldı.

'Erdoğan kazandı'

Makalede, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, Kaşıkçı cinayeti nedeniyle eleştirilen Muhammed bin Selman'ın yerine Londra'dan sürgünden dönen Ahmed bin Abdülaziz'i yönetime geçirebileceği ileri sürüldü.

Kaşıkçı cinayetinin ortaya çıkması için kararlı bir duruş sergileyen Türkiye'nin güçlendiğine vurgu yapılan makalede, "Manevi itibarı azalan veliaht prens yerini koruyacak olsa da kazanan yine Erdoğan olur. Erdoğan kazandı çünkü Washington yeniden Ankara'ya doğru adım atıyor." değerlendirmesi yapıldı.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 16:25
  1. Ankara
  2. Amerika Birleşik Devletleri
  3. Muhammed Bin Selman
  4. Suudi Arabistan
  5. Washington
  6. Arabistan
  7. ABD
  8. Recep Tayyip Erdoğan
  9. Cemal Kaşıkçı

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