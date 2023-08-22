Cemal Enginyurt'tan skandal sokak çağrısı

CHP listelerinden vekil olan DP'li Cemal Enginyurt, terörist başı Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'a ve MİT mensuplarının kimliklerini ifşa eden Barış Pehlivan'a destek için sokak çağrısında bulundu: "Bu memlekette Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ hapse girdiyse, artık bizim sokağa çıkma zamanımız gelmiştir" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde CHP listelerinden Meclis'e giren Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Dalaman Kitap Günleri etkinliğine katıldı.

Burada konuşan Enginyurt, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdığı için tutuklanan TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile şehit MİT mensuplarının kimliklerini ifşa eden Barış Pehlivan'a savunarak sokak çağrısında bulundu.

"Sokağa çıkma zamanımız gelmiştir"

Enginyurt, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bu memlekette Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ hapse girdiyse bu memlekette artık bizim sokağa çıkma zamanımız gelmiştir. Bizim birleşme zamanımız gelmiştir. Tekrar söylüyorum bu işin partisi falan yok."

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