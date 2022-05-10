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Gündem Cemal Enginyurt'tan iğrenç sözler! Camiye gitmiyorlar, kadın satıyorlar
Gündem

Cemal Enginyurt'tan iğrenç sözler! Camiye gitmiyorlar, kadın satıyorlar

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Türkiye'nin en hassas konularından biri haline gelen mülteci meselesiyle ilgili akıl almaz ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 12:51:00 -
Cemal Enginyurt'tan iğrenç sözler! Camiye gitmiyorlar, kadın satıyorlar

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Türkiye'nin en hassas konularından biri haline gelen mülteci meselesiyle ilgili akıl almaz ifadeler kullandı. Enginyurt, CHP yandaşı KRT TV canlı yayınında, bütün Suriyelileri aynı kefeye koyarak büyük bir skandala imza attı. "Bunlar camiye gitmez, Fatih'e gidin hepsi kadın ticareti yapıyor" gibi iğrenç cümleler sarf eden Enginyurt, "Hangisini camide gördük şu ana kadar? Çamlıca Camisi'ni yaptılar, 60 bin kişilik. Şu ana kadar iki Suriyeli görmedik camide. Neyin din kardeşliği? Bunların büyük bir kısmı uyuşturucu satıyor. Fatih'e gittiğinizde kadın ticareti yapıyor. Büyük bir kısmı sosyal medyada bacımızın kızlarımızın gizlice görüntülerini çekip sapıkça bunu yayınlıyor. Sokakta dilencilik yapıyor" dedi.

 

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