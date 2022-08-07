Cemal Enginyurt'a birçok gazeteciden tepki geldi

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Katıldıkları canlı yayında gazeteci Latif Şimşek ve Cemal Enginyurt arasında yaşanan gerginliğin ardından Demokrat partili Enginyurt, Şimşek'in üzerine yürüdü. Bununla da yetinmeyen Enginyurt koruması aracılığıyla Şimşek'i darp ettirdi.

Enginyurt'un haddini aşan tavırları sosyal medya üzerinden birçok tanınmış gazeteci tarafından tepkiyle karşılandı. Gazeteci Zafer Şahin yaptığı paylaşımda, "Gazeteci Latif Şimşek’e yapılan çirkin, hadsiz, insanlık dışı iki saldırıyı da lanetliyorum. 50 yaşın üzerinde bir adama 2 kişi saldıracak kadar gözü dönmek neyle açıklanabilir? Geçmiş olsun @latifsimsekk Her zaman yanındayım" dedi.

Yazar Zeki Bahçe de, "Cemal Enginyurt iyice zıvanadan çıktı. Bir gün birisinin başına bela olacak gibi.. Canlı yayında Gazeteci Latif Şimşek'in üzerine yürüdü" ifadelerini kullandı.

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı da, "Milletin vekili böyle olmaz... Cemal Enginyurt'un gözlerimizin önünde sergilediği tutum barbarlık ve vandallıktır. Arkadaşımız Latif Şimşek'i darp eden şahıs ise devletin kendisine verdiği koruma polisi ise, böyle polis de olmaz. TBMM ve İçişleri Bakanlığı gereğini yapmalıdır" şeklinde paylaşım yaptı.