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Siyaset Cemal Enginyurt yeni partisini buldu! İşte geçeceği parti
Siyaset

Cemal Enginyurt yeni partisini buldu! İşte geçeceği parti

Yeniakit Publisher
2024-07-28 18:19:00 -
Cemal Enginyurt yeni partisini buldu! İşte geçeceği parti

MHP’den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti’ye geçen Cemal Enginyurt’un şimdi de DEVA Partisi’ne geçeceği iddia ediliyor.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve partilerle olan yemek fotoğrafını paylaşan DEVA Partili Cemil Kara’nın “Muhteşem kadromuza yakışan bir detay. Geliyor gelmekte olan” şeklindeki notu kafaları karıştırdı.

"Geliyor gelmekte olan"

DEVA Partisi Beyoğlu Kurucu İlçe Başkanı Cemil Kara yemekten bir fotoğrafı Enginyurt’u etiketleyerek “Muhteşem kadromuza yakışan bir detay, Geliyor gelmekte olan” notuyla paylaştı. Söz konusu paylaşım Enginyurt’un DEVA Partsi’ne geçeceğini akıllara getirdi.

‘Bozkurt’tan ‘Kürt sorunu’na mı?
MHP kökenli olan ve bir dönem bozkurt işareti yaparak uluduğu görüntüyle gündem olan Cemal Enginyurt’un DEVA Partisi’ne geçeceği iddiaları gündeme gelirken, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ise daha önce Türkiye'de "Kürt sorunu" olduğuna yönelik açıklamalarının nasıl örtüşeceği merak konusu oldu.
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