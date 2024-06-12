Cemal Enginyurt dini vecibelerle alay etti!
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Kurban bayramına ilişkin tepki çeken ifadeler kullandı.
Kurban ibadetini çirkin siyasetine alet eden Enginyurt, TBMM Genel Kurulu'nda söyledikleriyle tepki çekti.
Enginyurt, emeklilerin maddi durumunun zayıf olduğunu anlatmak isterken dini vecibeleri hafife aldı, alaylı bir üslup kullandı.
Demokrat Partili vekil önce, "Pandemi döneminde Diyanet İşleri Başkanımız özgül ağırlığını kullanarak Cuma namazlarını kılmayı bir müddet ertelemişti." diyerek Prof. Erbaş'ı hedef aldı.
Enginyurt, "Emekliler 10 bin lirayla karpuza bile ortak giremiyorlar, Diyanet İşleri Başkanı bir fetva yayınlayıp #emeklileri Kurban kesiminden muaf tutsun." dedi.
Cemal Enginyurt'un sözlerine tepki yağdı.
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