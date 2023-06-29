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Siyaset Cemal Enginyurt Öcalan seviciliğini savunup İYİ Partililere sataştı!
Siyaset

Cemal Enginyurt Öcalan seviciliğini savunup İYİ Partililere sataştı!

Yeniakit Publisher
2023-06-29 23:59:00 -
Cemal Enginyurt Öcalan seviciliğini savunup İYİ Partililere sataştı!

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Öcalan sevici Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasını eleştirdi.

İsim kullanmadan, Erdoğan'ı birlikte yıkma hayali kurdukları İYİ Partililere sataşan Enginyurt, "Tele 1’e çıkmak için birbirleriyle yarışanlar Merdan Yanardağ’a saldırıyor" dedi.

İYİ Partilileri isim kullanmadan eleştiren Enginyurt, "Madem Merdan Yanardağ PKK’lıydı ne işiniz vardı Tele 1’de? Niye Tele 1’e çıktınız? Şimdi dümeniniz rahatladı, geldiniz Meclis’e oturdunuz, Merdan Yanardağ üzerinden AKP’ye selam çakıyorsunuz. Korkuyorlar." ifadelerini kullandı.

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