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Siyaset Cemal Enginyurt, CHP’den sadece vekillik kapmamış, din düşmanlığını da almış!
Siyaset

Cemal Enginyurt, CHP’den sadece vekillik kapmamış, din düşmanlığını da almış!

Yeniakit Publisher
2024-08-08 16:07:00 -
Cemal Enginyurt, CHP’den sadece vekillik kapmamış, din düşmanlığını da almış!

CHP listesinden Milletvekili olan Demokrat Partili Cemal Enginyurt, din düşmanı kesildi. Yıllarca sövdüğü CHP listesinden vekillik koltuğu kapan Enginyurt, “Tekbir” getirilmesinden rahatsızlığını diline vurarak CHP’nin yıllarca önce müslümanlara yaşattığı zulmü akıllara getirdi.

Geçtiğimiz genel seçimlerde CHP listesinden milletvekili seçilen Demokrat Partili Cemal Enginyurt, CHP yandaşı Sözcü TV’de katıldığı programda skandal ifadeler sarf etti. Enginyurt, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Allah’ın (c.c) adının anılmasından rahatsız oldu.

Enginyurt, yıllarca laiklik adı altında Müslümanlara zulmeden CHP zihniyetini açığa vurarak, “Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sarayda tekbir getirtiyor." ifadelerini kullandı.

Enginyurt’un tepki çeken ifadeleri şöyle;
“Erdoğan diyor ki ‘Biz özgürlükleri getirdik’ Ya ne özgürlüğü getirdin? Erdoğan’ın bu ülkeye getirdiği tek özgürlük laiklik düşmanlığı. Ya Saray’da tekbir getirtiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye Cumhuriyeti devletinin Cumhurbaşkanı 3 gün önce tekbir getirtti”

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