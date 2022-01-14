Cemaatlere saldıran alçakların maskesini düşüren haber

Türkiye'yi üzen tekil bir intihar vakası üzerinden tüm İslami cemaatleri hedef alanlar, kendi kesimlerindeki skandalların üstünü örtmek için ikiyüzlü bir tavırla kırk takla atmaya çalışıyor. Haberciliği ellerine yüzlerine bulaştıran kemalist sözde medya organları, bir lisede meydana gelen rezilliğin üstünü örtmek için ellerinden geleni ardına koymadı.

İstanbul'daki bir lisede Almanca öğretmeninin porno yıldızı olduğu ortaya çıktı. Kemalist medya, söz konusu lisenin ismini gizledi. "İstanbul'un köklü lisesi, İstanbul'daki bir vakıf lisesi..." gibi ifadelerle lisenin ismini gizleyen kemalist medya, bir dini cemaatte sorun çıktığı iddiaları ortaya atılınca tüm kurumu hedef alıp bütün cemaatlerin kapatılmasına kadar çağrılarda bulunup ortalığı birbirine katıyor!..

Akit TV'de Murat Alan'ın sunduğu Manşetlerin Dili'nde, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu konuya dair yorumlarda bulundu.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

3 kişinin kaldığı bir tane ev yüzünden, Türkiye'nin tamamında on binlerce genç yetiştiren Ensar Vakfı'nı mahkum ettiniz. Şimdi İstanbul'da bir lisede, bir öğretmen porno yıldızlığı yapıyor. Böyle midir habercilik?

Bir evdeki bir tekil olay üzerinden, 81 ilde örgütü olan bir grubun bütününü mahkum etmeye çalışıyorsunuz, diğer tarafta Elazığ'da bir tekil olay üzerinden Nurcu grubunu mahkum ediyorlar, yetmiyor Nurcuları da değil bütün tarikatları mahkum edeceğiz, diyorlar. Peki burada o öğretmen üzerinden, o lisenin ismini yazmaktan neden korkuyorsunuz? Yazın bakalım o ismi. Hangi liseymiş?