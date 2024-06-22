Cemaati İslami yetkilisini öldürdüler!

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Bekaa kentinde bir aracı hedef aldı.

Araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.

Saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ve ölen kişinin kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise saldırının insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirildiği ifade edildi.

Saldırıda hedef alınan kişinin "Lübnan'daki Hamas ve Cemaati İslami sorumlusu Eymen Gatme olduğu" iddia edildi.

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Öte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyinde askerlerin kullandığı bir binanın "uygun silahlarla hedef alınarak doğrudan vurulduğu" ifade edildi.

İsrail tarafından ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.