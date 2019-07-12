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Cem Yılmaz'ın ortağına kötü haber! Başörtüsü skandalı sonrası soruşturma başlatıldı

Cem Yılmaz'ın ortağı olduğu iddia edilen Bebek Otel’deki başörtü düşmanlığı ile ilgili şikayetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Dün otel ya da herhangi bir ticarî girişimi olduğu iddiasını yalanlayan Yılmaz, geçtiğimiz yıl otel sahibi olduğu yönündeki iddiaları yalanlamamıştı.

12 Temmuz 2019 Cuma 13:15
Cem Yılmaz'ın ortağına kötü haber! Başörtüsü skandalı sonrası soruşturma başlatıldı

Gösterilerinde İslami değerlerle pervasızca dalga geçen Cem Yılmaz'ın ortağı olduğu iddia edilen İstanbul'daki Bebek Otel'de meydana gelen başörtüsü skandalının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Muzaffer Yıldırım sahibi olduğu otellerde başörtülülere yönelik ayrımlık yapmadığını öne sürdü.

Güvenlik kamerası kayıtlarını vermeye çekindi

Ancak Yıldırım’ın başörtülülerin otele alınmadığına dair delil içeren güvenlik kamerası kayıtlarını ise vermekten kaçındığı ortaya çıktı.

Savcılığın talimatı ile alınmasına karar verilen kamera kayıtlarının sadece 20 saniyelik kısmını polise teslim eden otel yetkililerin devamını ise vermediği öğrenildi.

Otel güvenliği iddiaların doğru olmadığını göstermek için verdiği kamera kayıtlarında ise işadamı Engin Yakut ile beraberindeki bayanların girişi ve bekletilmesi görünüyor.

Polise teslim edilen görüntülerin devamı yani tartışmaların yaşandığı ve bayanların içeri alınmayıp çıkışını gösteren kısmı ise verilmedi. Bunun üzerine itiraz eden Engin Yakut görüntülerin bilinçli olarak eksik verildiğini ve delil karartıldığını belirterek kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerin tamamının alınmasını talep etti.

Cem Yılmaz geçen yıl yalanlamamıştı

Bugün otel sahibi olduğu yönündeki iddiaları alelacele yalanlayan Cem Yılmaz, 2018 yılında “Defne Samyeli’yi kendi otelinde ağırlıyor” başlıklı haberle alakalı herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Farklı isimlerle çok sayıda otelin resmi sahibi olan Muzaffer Yıldırım, Cem Yılmaz’ın yakın arkadaşı…

Zaman zaman birlikte vakit geçiren ikili, yakın çevrelerinde uzun süredir devam eden arkadaşlıklarının yanında ticarî ilişkileriyle de anılıyor.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 13:15
  1. Muzaffer Yıldırım
  2. Engin Yakut
  3. Bebek Otel
  4. Cem Yılmaz
  5. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

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