Cem Yılmaz gişede çakıldı

Hasan Türkmen Ankara

Kazlı fotoğrafıyla Türkiye’yi karıştırmak için tezgahlanan Kaz Dağları olayına destek veren eğlendirici Cem Yılmaz’ın, Diyarbakır annelerinin çığlığına kulak tıkayıp, PKK’yı kınamaması vatandaşlardan tepki çekmişti. Son olarak da Barış Pınarı Harekatı’nı desteklemeyip, vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine “Parayı alın, susun” dercesine Mehmetçik Vakfı’na para bağışında bulunan Cem Yılmaz, gazi ve şehit ailelerini de son derece üzmüştü. Bunun üzerine sosyal medya aracılığıyla Cem Yılmaz’ın yeni filmini boykot eden vatandaşlar, Yılmaz’a gişede sıkı bir ders verdi. Sözde komedyen Cem Yılmaz’ın önceki filmi, ilk üç günde 1 milyon 331 bin 691 kişi tarafından izlenirken, tepkilerin ardından geçtiğimiz hafta vizyona giren yeni filmi ise ilk üç günde 276 bin 86 izleyici ile gişede çakıldı.