Cem Yılmaz eleştirileri kaldıramadı! Beğenmeyenleri böyle tiye aldı

Cem Yılmaz’ın ‘Diamond Elite Platinum Plus’ isimli gösterisinin video kaydı, 31 Aralık 2021’de LGBT tapar-sapık Netflix’te yayına girdi.

Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sapık paltform Netflix'in ‘Türkiye’de en çok izlenen 10 yapım’ listesinin gösterisini paylaştı. Komedyen, şunları yazdı:

“Top 10 in Turkey! 3- Witcher bozdu 2- Look Up yaramaz 1- Cem bitmiş.”