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Gündem Cem Yılmaz eleştirileri kaldıramadı! Beğenmeyenleri böyle tiye aldı
Gündem

Cem Yılmaz eleştirileri kaldıramadı! Beğenmeyenleri böyle tiye aldı

Beyaz Türklerin meddahı Cem Yılmaz, yılbaşı akşamı sapkın platform Netflix’te yayınlanan 'Diamond Elite Platinum Plus' isimli gösterisine gelen tepkilere yanıt verdi. Yılmaz eleştirileri tiye alarak "Cem Bitmiş" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 13:38:00 -
Cem Yılmaz eleştirileri kaldıramadı! Beğenmeyenleri böyle tiye aldı

Cem Yılmaz’ın ‘Diamond Elite Platinum Plus’ isimli gösterisinin video kaydı, 31 Aralık 2021’de LGBT tapar-sapık Netflix’te yayına girdi.

Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sapık paltform Netflix'in ‘Türkiye’de en çok izlenen 10 yapım’ listesinin gösterisini paylaştı. Komedyen, şunları yazdı:
“Top 10 in Turkey! 3- Witcher bozdu 2- Look Up yaramaz 1- Cem bitmiş.”

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