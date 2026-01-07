Netanyahu detayına dikkat İsrail’de kapkaranlık sır gibi ölüm

Be'er Sheva Bölge Mahkemesi Başkanı Yargıç Benny Sagi, 4 Ocak'ta 6 No'lu otoyolda motosikletiyle seyir halindeyken bir arazi aracının otoyola çıkıp çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri kazayı "şoke edici" olarak tanımladı. Sagi, ağır yaralı halde bulundu ve olay yerinde öldüğü açıklandı.

Polis, olayı "trafik kazası" olarak duyurdu. Ancak İsrail kamuoyunda bu açıklama tatmin edici bulunmadı.

Sagi'nin ölümü, Netanyahu'nun yolsuzluk dosyalarının yeniden gündemin merkezine oturduğu bir dönemde yaşandı. İsrail basını ve sosyal medyada, kazanın sıradan bir trafik olayı mı yoksa siyasi baskıların gölgesinde gerçekleşen şüpheli bir ölüm mü olduğu yoğun biçimde tartışılmaya başlandı.

İsrail'de son yıllarda yargıçların hedef gösterilmesi, hükümet yanlısı çevrelerin "rahatsız" yargı mensuplarını açıkça tehdit etmesi ve yargı reformu adı altında yürütülen baskılar, bu ölümü daha da tartışmalı hale getirdi.

Yargıç Benny Sagi, kamuoyunda "3000 numaralı dava" olarak bilinen ve Almanya'dan denizaltı ile savaş gemisi alımını kapsayan milyar dolarlık yolsuzluk iddialarının merkezindeki dosyalardan sorumluydu. Bu dava, işgalci İsrail tarihinin en büyük yolsuzluk skandallarından biri olarak görülüyor.

Bu dosya kapsamında, Netanyahu'ya yakın isimlerin adı geçmiş, devletin en üst kademelerine uzanan bir çıkar ağı iddia edilmişti. Sagi'nin bu süreçte kilit bir rol üstlenmesi, ölümünün ardından "fazla mı ileri gitti?" sorularını gündeme taşıdı.

İsrail kamuoyunda, Netanyahu'nun Sagi'den hoşlanmadığı ve yargıdaki "kontrol edilemeyen" isimlerden biri olarak gördüğü yönündeki iddialar da yeniden tartışmaya açıldı. Özellikle yolsuzluk dosyalarında geri adım atmayan yargıçlara yönelik siyasi baskı iddiaları, bu ölümle birlikte daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

İsrail makamları, Sagi'nin Netanyahu'nun "1000", "2000" ve "4000" numaralı ana yolsuzluk dosyalarına doğrudan bakan heyette yer almadığını öne sürüyor. Ancak hukuk çevreleri, 3000 numaralı davanın Netanyahu'nun yolsuzluk zincirinin en hassas halkalarından biri olduğunu ve bu ayrıntının özellikle perdelemeye çalışıldığını savunuyor.