Ortalık bir anda karıştı! Hastanede bomba paniği
HATAY Valiliği, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde üzerinde bomba olduğunu iddia eden B.O.'ye müdahale edildiğini ve ihbarın asılsız olduğunu duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, "Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ruh sağlığı ve sinir hastalıklarından kaydı bulunan B.O. adlı şahıs üzerinde canlı bomba olduğunu iddia etmiştir. Anlık müdahale edilmiş, hastanede gerekli tedbirler ivedilikle alınmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda ihbarın asılsız olduğu belirlenmiştir. Asılsız ihbarda bulunan ve kontrol altına alınan B.O. adlı şahıs ile ilgili tahkikata başlanmıştır. Hastanemizde hizmet vermek ile ilgili herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
