Cem Toker'in "Atatürk sloganı" iddiası elinde patladı! Hem de Teyit.org yalanladı
Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker'in, "İranlılar tek tol Atatürk sloganı atıyor" yalanı elinde patladı.
Yeniakit.com.tr
Liberal Demokrat Parti eski Eş Genel Başkanı Cem Toker, 1 Kasım'da Twitter hesabından İran'da kaydedilen bir videoyu paylaştı.
Toker videoya eklediği mesajında, İranlıların "Tek yol Atatürk" sloganı attıklarını iddia etti.
İddiası elinde patladı!
Cem Toker'e yalanlama Teyit.org'dan geldi.
Teyit.org görüntülerin incelendiğini belirtirken, "İddia yanlış. Videoda Kürtçe “Jin, jiyan, azadi” yani 'Kadın, yaşam, özgürlük' sloganları atılıyor." ifadelerini kullandı.