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Gündem Cem Toker'den CHP'nin kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Adam yaptı
Gündem

Cem Toker'den CHP'nin kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Adam yaptı

Halk TV'de Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imza attığı projeleri sıralayıp 'yapacağım deyince yapıyor' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 03:30:00 -

Halk TV'de Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imza attığı projeleri saydı.

'Yapacağım' dedi yaptı

Toker şunları söyledi, "Adam yapacağım dediği pek çok şeyi yaptı. 10 yıllarca tartışılmış şey. 'Taksim'e cami yapacağım dedi" yaptı.'Ayasofya'yı açacağım' dedi. Açtı. 'Havalimanını isteseniz de istemesiniz de yapacağım' dedi. Yaptı. '3. Köprüyü yapacağım' dedi. Yaptı. 'Körfez Köprüsü'nü yapacağım' dedi. Yaptı.

CHP'li Özgür Karabat'ın 'Türkiye'den Ay'a da yol yapılabilir o zaman?' şeklindeki sözde sorusuna ise Toker, "Bak yaptı mı yaptı. Demek ki Ay'a da gider diğer söylediklerini de yapar. Dış politikada da yapar. İçerde de yapar…" ifadeleriyle yanıt verdi.

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