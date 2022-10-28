Cem Toker şerefli olduğunu ispatlayamadı! TOGG paylaşımı ile karakterini ortaya koydu

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TOGG'un Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi, 29 Ekim Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projeyi ilk açıkladığı dönemde, 2022 yılını hedef göstermesi ile alay eden Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker, 2019 yılında Twitter hesabından verdiği şeref sözünü tutmadı.

Şeref sözü vermişti

Toker 2019'daki mesajında, "Yerli oto denilen araç 2022'de Türkiye'de seri ve yerli üretimle yollarda olsun bu sözlerimi yutar buradan gelecek her türlü aşağılamayı, hakareti, alayı kabul ederim." demişti.

Toker paylaşımında şeref sözü veriyorum diyerek şu ifadeleri kullanmıştı: O yerli, milli dedikleri araç 2022'de Türkiye'de seri üretimle yollarda görünsün, TKP'ye üye olup 'Tek yol devrim' diye bağırıp İstiklal'de gazete dağıtacağım.

Cem Toker, TOGG fabrikasının hizmete açılmasından bir gün önce, yeni bir paylaşımda bulundu.

Kamuoyunun şeref sözünü tutmasını beklediği Toker, yine asrın projesi TOGG'u hedef aldı.

Toker, "TOGG denilen israf, sanayi devrimini kaçırmış, sanayileşememiş ülkelerin “biz de artık araba yapabiliyoruz” zannettikleri kompleksin ürünüdür. Bir zamanlar milletin parasıyla kurulmuş Aycell diye devletin GMS fiyasko şirketi vardı.. O ne oldu?" dedi.