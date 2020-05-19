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Siyaset

Cem Toker ittifaklar içerisinde en güvenilmez partiyi açıkladı

Liberal Demokrat Parti’nin eski genel başkanı Cem Toker, ittifaklar içerisinde en güvenilmez partinin İYİ Parti olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:36:00 - 2020-05-19 11:42:38
Cem Toker ittifaklar içerisinde en güvenilmez partiyi açıkladı

Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) eski genel başkanı Cem Toker, Türkiye'deki ittifak ilişkilerine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Bizim Tv'de konuşan Cem Toker, her iki ittifakta partiler değerlendirmeye alındığında en güvenilmezin İYİ Parti olduğunu söyledi.

Toker, ittifaklarda dengelerin değişebileceğini söyleyerek, "İttifaklar hep çıkar ilişkisidir. Mesela CHP ile Saadet Partisi'nin ne alakası var? Bence ittifaklar içerisinde en güvenilmez parti İYİ Parti'dir. İYİ Parti bir tüp bebektir. Meclise girmek için CHP ile ittifak yapmıştır. MHP'nin itirazları nedeniyle Cumhur İttifakı ile ittifak yapmadılar. Yoksa onlar da ittifakta yer alacaklardı. HDP ile yaşanan son gelişmelerin ardından İYİ Parti'nin AK Parti birlikte yer alabileceğini söylüyorum. Türk siyasetinde pazartesi denilen sonraki gün unutuluyor ya da tersi söyleniyor. Örneğin CHP ittifakta tek kalabilir, her şey olabilir" dedi.

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Yorumlar

Gazi bey

Amiral Cihat yaycı nin istifa ettirilip görevden alınmasından sonra ,ıyi parti ve akpartinin ittifak yapacağı kesinleşti.bekleyin görün.
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