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Gündem Cem Toker ABD'deki eşcinsel evlilik serbestliğini anlattı! 'Taviz verdikçe bir adım ötesi geliyor'
Gündem

Cem Toker ABD'deki eşcinsel evlilik serbestliğini anlattı! 'Taviz verdikçe bir adım ötesi geliyor'

Liberal Demokrat Parti (LDP) eski Genel Başkanı Cem Toker, ABD'deki eşcinsel evlilik serbestliğinin, topluma nasıl zarar verdiğini anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 23:21:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Liberal Demokrat Parti (LDP) eski Genel Başkanı Cem Toker, Youtube'da yayın yapan "Kanal Serbesti" kanalında konuştu. ABD'deki eşcinsel evlilik serbestliğinin beraberinde getirdiği sorunlara değinen Toker, Oregaon Eyaleti'nde, eşcinsel sapkın bir çifte, "düğün pastası" yapmayın Hristiyanın başına gelenleri anlattı:

"Oregon eyaletinde iki tane eşcinsel evlenmeye karar vermişleri. Bir fırına gidip düğün pastası yaptıracaklar. Bunlar iki erkek. Pastaneci, 'Yürüyün gidin, ben kiliseye giden bir Hristiyanım. Patanızı ben yapmam. Gidin başka bir yerde yaptırın.' dedi. Adamın 'ayrımcılık' suçundan dolayı varını yoğunu aldılar."

'Bu saçmalıkları kabul ettiğin zaman bir adım daha öteye gidiyor'

Stüdyoda bulunan konuklardan Sabahattin Sakman da, eşcinsel sapkınlığa verilen her tavizin ardından bir adım ötesinin geldiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Bir okulda erkek çocuk kendini kız hissediyormuş. Veli başvuruyor. Bu çocuk kendini kız hissetyiğinden kızlar tuvaletine gidebilir kararı alıyorlar. Öyle hissettiği buna saygı duymak lazımmış. Artık bu hale geldi. Bu saçmalıkları kabul ettiğin zaman bir adım daha öteye gidiyor. Diğer veliler okulu dava ettiği zaman, 'sen çocuğumun cinsel tercihine karışıyorsun' diyorlar."

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