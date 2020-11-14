Cem Özer kendini nimetten saydı! ‘Erdoğan’ iddiası gündem oldu
Daha önce yaşadığı ahlaksız ilişki ve Said Nursi gibi önemli ilim insanlarına yönelik tepki çeken ifadeleri nedeniyle gündem olan Cem Özer isimli sözde sanatçı, şimdi de muhafazakarların başarısından pay sahibi olmaya çalışıyor. Özer’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri gündem oldu.
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Geçtiğimiz aylarda eşini aldattığı ortaya çıkan Cem Özer isimli sözde sanatçı, mesleğiyle gündeme gelemeyince sanal gündemler oluşturmaya çalışıyor. Daha önce Said Nursi ve cumhuriyet dönemi ilim insanları için “İngiliz ajanı” benzetmesi yapan Cem Özer, şimdi de muhafazakarların başarısından kendine pay çıkarmaya çalıştı. Özer, Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi sayesinde cumhurbaşkanı olduğunu iddia etti.
Cem Özer, bir YouTube programına konuk oldu.
Özer, 1990’lı yıllarda sunduğu, “Laf Lafı Açıyor” isimli programına dair, “Zülfü Livaneli'ye İstanbul Belediye Başkanlığı'nı kaybettiren benim. Benim programda kaybetti” iddiasında bulundu.
Özer'in sözleri karşısında programın sunucusu, “O zaman sayın Cumhurbaşkanımız senin sayende Cumhurbaşkanı oldu diyebiliriz” sorusunu yöneltti. Buna karşın Özer, “Aynen, diyebiliriz” karşılığını verdi.
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