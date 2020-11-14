  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cem Özer kendini nimetten saydı! ‘Erdoğan’ iddiası gündem oldu
Gündem

Cem Özer kendini nimetten saydı! ‘Erdoğan’ iddiası gündem oldu

Daha önce yaşadığı ahlaksız ilişki ve Said Nursi gibi önemli ilim insanlarına yönelik tepki çeken ifadeleri nedeniyle gündem olan Cem Özer isimli sözde sanatçı, şimdi de muhafazakarların başarısından pay sahibi olmaya çalışıyor. Özer’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 12:09:00 - 2020-11-14 12:11:23
Cem Özer kendini nimetten saydı! ‘Erdoğan’ iddiası gündem oldu

 yeniakit.com.tr 

Geçtiğimiz aylarda eşini aldattığı ortaya çıkan Cem Özer isimli sözde sanatçı, mesleğiyle gündeme gelemeyince sanal gündemler oluşturmaya çalışıyor. Daha önce Said Nursi ve cumhuriyet dönemi ilim insanları için “İngiliz ajanı” benzetmesi yapan Cem Özer, şimdi de muhafazakarların başarısından kendine pay çıkarmaya çalıştı. Özer, Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi sayesinde cumhurbaşkanı olduğunu iddia etti.

Cem Özer, bir YouTube programına konuk oldu.

Özer, 1990’lı yıllarda sunduğu, “Laf Lafı Açıyor” isimli programına dair, “Zülfü Livaneli'ye İstanbul Belediye Başkanlığı'nı kaybettiren benim. Benim programda kaybetti” iddiasında bulundu.

Özer'in sözleri karşısında programın sunucusu, “O zaman sayın Cumhurbaşkanımız senin sayende Cumhurbaşkanı oldu diyebiliriz” sorusunu yöneltti. Buna karşın Özer, “Aynen, diyebiliriz” karşılığını verdi.

Cem Özer: Sevgilim başkasıyla yatabilir, bunu aldatma saymam
Cem Özer: Sevgilim başkasıyla yatabilir, bunu aldatma saymam

Yaşam

Cem Özer: Sevgilim başkasıyla yatabilir, bunu aldatma saymam

Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler

Gündem

Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler

Laikçi mahalleden irin akıyor! Batı ve yerli özentileri mide bulandırıyor: Kimden kaç çocuğu var bilinmiyor
Laikçi mahalleden irin akıyor! Batı ve yerli özentileri mide bulandırıyor: Kimden kaç çocuğu var bilinmiyor

Gündem

Laikçi mahalleden irin akıyor! Batı ve yerli özentileri mide bulandırıyor: Kimden kaç çocuğu var bilinmiyor

Ali Edizer’i hedef alan laikçi yobazların pohpohladığı yaşam biçimi işte bu… Rezilliğe bakar mısınız! ‘Sadece kadınla minik bir beraberliği olmuş’
Ali Edizer’i hedef alan laikçi yobazların pohpohladığı yaşam biçimi işte bu… Rezilliğe bakar mısınız! ‘Sadece kadınla minik bir beraberliği olmuş’

Gündem

Ali Edizer’i hedef alan laikçi yobazların pohpohladığı yaşam biçimi işte bu… Rezilliğe bakar mısınız! ‘Sadece kadınla minik bir beraberliği olmuş’

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

trablus

Bu ahlaksız adam kesinlikle Payitahta dizisinden atılmalıdır. Devletin parası ile köpeklerin salyasına izin verilmemelidir. Verdiğim verginin ve TRT payını hela etmiyorum bu köpek için
  • Yanıtla

Dallı

PAYTAHT İSTANBULDA OYNADIĞI KİŞİLİK CUK OTURMUŞ.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Rezalet dizi 'Sadakatsiz' ile ilgili uyardı: Büyük felaketler ortaya çıkar
Medya

Rezalet dizi 'Sadakatsiz' ile ilgili uyardı: Büyük felaketler ortaya çıkar

İletişim Uzmanı Sevda Türküsev, Kanal D'de ekranlara gelen ve Türk televizyon tarihinin en mide bulandırıcı dizilerinden biri olan Sadakatsi..
Canlı yayında Kuran'ı Kerim'e büyük saygısızlık! O anlar büyük tepki çekti
Gündem

Canlı yayında Kuran'ı Kerim'e büyük saygısızlık! O anlar büyük tepki çekti

Astrolog olduğu ifade edilen Tuğçe Akbaş'ın katıldığı bir canlı yayında Kuran'ı Kerim'e yaptığı saygısızlık büyük tepki çekti...
Uzmanlar değerlendirdi, F-35’leri bile..! Yeni sistemlerini gösterdiler
Dünya

Uzmanlar değerlendirdi, F-35’leri bile..! Yeni sistemlerini gösterdiler

Çinli uzmanlar, Rusya'nın, irtifaları ve hızları ne olursa olsun 600 km uzaktaki gizli hedefleri tespit eden yeni bir radar sistemi kullanar..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay