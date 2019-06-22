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Cem Öğretir kimdir? Cem Öğretir sağlık durumu nasıl?

ATV Ana Haber spikeri Cem Öğretir, motosikletine araç çarpması sonucu kaza geçirdi. Hastaneye kaldırılan Öğretir'in kaburgasının kırıldığı, sağlık durumunu iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öğretir, Habertürk'te Gün Ortası haberlerini sundu. Aktaş'ın atv ve A Haber'e geçmesiyle birlikte, Öğretir de 10 Ağustos 2009'dan beri atv'de Ana Haber Bülteni'ni sunan Cem Öğretir kimdir?

22 Haziran 2019 Cumartesi 10:46
Cem Öğretir kimdir? Cem Öğretir sağlık durumu nasıl?

ATV Ana Haber spikeri Cem Öğretir, motosikletine araç çarpması sonucu kaza geçirdi. Hastaneye kaldırılan Öğretir'in kaburgasının kırıldığı, sağlık durumunu iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Cem Öğretir kimdir? 

Cem Öğretir kimdir?

Cem Öğretir, 9 Ağustos 1973 yılında İngiltere'de dünyaya gelmiştir. Çocukluğunu Eskişehir'de geçirdi. 1995'te Anadolu Üniversitesi Sinema-Televizyon bölümünden mezun oldu. İlk iş deneyimini 1995'de Show TV'de başlayıp Mehmet Ali Birand'in 32. Gün ekibinde yer alarak gerçekleştirdi. 1999 yılında Show TV'den ayrılıp Star TV'ye geçti. 2000 yılında Uğur Dündar'ın gelmesine rağmen Star TV'den ayrılarak CNN Türk'e geçti. CNN Türk haber merkezinde editör ve sunuculuk yapmıştır. 2005 yılında CNN Türk'ten ayrılıp Dialog Anlatım İletişim'de ve İletişim Akademisi'nde sunuculuk dersleri vermektedir. 2008 yılında kısa bir süre Fatih Altaylı'nın teklifi üzerinde Kanal 1'e geçti ve bu kanaldan ayrıldı. Daha sonra Erdoğan Aktaş'ın ekibinde yer alan Öğretir, Habertürk'te Gün Ortası haberlerini sundu. Aktaş'ın atv ve a Haber'e geçmesiyle birlikte, Öğretir de 10 Ağustos 2009'dan beri atv'de Ana Haber Bülteni'ni sunmaktadır. Kendisi gibi haberci ve sunucu olan Seda Öğretir yaptığı evliliğinden 1 kızı bulunmaktadır. 

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 10:46
  1. Eskişehir
  2. Cem Öğretir kimdir?
  3. Cem Öğretir sağlık durumu nasıl?
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