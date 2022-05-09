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Medya Cem Küçük'ten "şampiyon Fenerbahçe" yazısı
Medya

Cem Küçük'ten "şampiyon Fenerbahçe" yazısı

Cem Küçük, "2010-2011 şampiyonu Fenerbahçe’dir, çünkü..." başlığını attığı Türkiye gazetesindeki yazısında, "3 Temmuz süreci bir FETÖ kumpasıdır. Fanatik olmayan her takım taraftarı bunu bilir. Unutmayalım, FETÖ hepimizin ortak düşmanıdır" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 11:05:00 -
Cem Küçük'ten "şampiyon Fenerbahçe" yazısı

Cem Küçük, "2010-2011 şampiyonu Fenerbahçe’dir, çünkü..." başlığını attığı Türkiye gazetesindeki yazısında, "3 Temmuz süreci bir FETÖ kumpasıdır. Fanatik olmayan her takım taraftarı bunu bilir. Unutmayalım, FETÖ hepimizin ortak düşmanıdır" dedi. Küçük, şunları kaydetti:

 

"Türkiye son 20 senede çok büyük badireler atlattı. Darbe girişimleri yaşadı. Başörtülü birinin eşi Çankaya’ya çıkamasın kampanyası yaptılar. 

Müslümanlara, dindarlara her türlü hakaret edildi. Sonra devreye FETÖ girdi. 7 Şubat, 17-25 Aralık süreci, 15 Temmuz darbe girişimi yaşandı. Hepsini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türk devleti yendi.

Derken PKK devreye girdi. Hendek kazmalar, toprak istemeler. Terörist Demirtaş’ın çağrısıyla 6/7 Ekim olayları. Bunlar da aşıldı...

Bu süreçte en önemli olaylardan biri 3 Temmuz sözde şike süreciydi. FETÖ’cülerin kurgusu olan bu olay Fenerbahçe taraftarını sokağa davet etme çağrısıydı. Bir yandan da FETÖ’cüler bu işin arkasında o zaman Başbakan olan Erdoğan var diyorlardı. Yani Fenerbahçe ile Sayın Erdoğan karşı karşıya getirilmek istendi. 

Bir yandan da Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarı sokağa çekilecek ve ortalık karışacaktı. Çok şükür bunların hiçbiri olmadı. 

3 Temmuz süreci bir FETÖ kumpasıdır. FETÖ’nün savcısı, hâkimi, polisi, gazetecisi bu işi yapmıştır. Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe FETÖ’nün hedefiydi. FETÖ’cüler operasyon sonrası birkaç ay içinde herkes susar diyordu. Fenerbahçe taraftarı susmadı. Haklı çıktı. 

3 Temmuz’u yapan FETÖ’cülerin bir kısmı cezaevinde. Bir kısmı yurt dışına kaçtı. 7 Şubat, 17-25 Aralık, MİT tırları olayları gibi 4 Temmuz da net FETÖ kurgusudur!.. 

Fanatik olmayan her takım taraftarı bunu bilir. Nitekim dosya tekrar görüldü. Fenerbahçe aklandı. Yargıtay son noktayı koydu. Hukuken de vicdanen de bu iş bitti. Mahkemenin bitirdiği olayı tekrar kurcalamanın anlamı yok. 

Bu süreci kaşımak da hiçbir mantık barındırmıyor. 2010-11 şampiyonu Fenerbahçe’dir. Unutmayalım, FETÖ hepimizin ortak düşmanıdır. Tekrar ediyorum, her makul taraftar böyle düşünür." 

 

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