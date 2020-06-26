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Gündem

Cem Küçük’ten Merdan Yanardağ’a sert tepki! ‘Senden daha aşağılık bir adam göremiyorum’

Merdan Yanardağ'ın Sultan 2'nci Abdülhamid Han hakkındaki sözlerine tepki gösteren gazeteci Cem Küçük, "Senden daha aşağılık bir adam göremiyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 12:24:00 -

Merdan Yanardağ isimli sözde gazetecinin, Sultan Abdülhamid Han için kullandığı ifadelere tepki yağıyor. ‘Hasta adam’ olarak adlandırılan bir devleti 33 sene ayakta tutmayı başaran ve darbeciler tarafından görevinden uzaklaştırılan Abdülhamid’e küstah sözlerle saldıran Yanardağ, Türkiye genelinde büyük infiale neden oldu. Abdülhamid Han’a, “Emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör” diyen Yanardağ’a, gazeteci Cem Küçük’ten de tepki geldi.

Akit TV ekranlarında yayınlanan Gün Başlıyor programında konuşan Küçük, “Abdülhamid büyük bir lider. Atatürk’ün mezun olduğu okulları açan da, yenileşme hareketlerini ilerleten bir lider olarak da Abdülhamid’in milletin gönlünde yeri var” diye konuştu.

Cem Küçük, Yanardağ’a, “Senden daha aşağılık bir adam göremiyorum” dedi.

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Yorumlar

hamido

Bu yavşaklara sıçtığını yedirtmezsen ecdadımıza saldırmaya devam ederler.
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murat yılgınç

nedir bu yahu bir sürü gazetesi ve akademisyen OSMANLIYA HAKARET ETMEK İÇİN YARIŞIYOR BU YARIŞANLARI ANLADIĞIM KADARIDA İÇİMİZDEKİ BİZANS KIRINTILARI ACİLEN BUNLARIN AYIKLANMASI LAZIM BUNLAR DEVAMLI MİLLETİN SİNİR UÇLARINA DOKUNUYOR VE BURADAN NEMALANIYORLAR AMA NEREYE KADAR SABRINDA SON SINIRINA VARILLDI ARTIKYETER ...
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