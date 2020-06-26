Cem Küçük’ten Merdan Yanardağ’a sert tepki! ‘Senden daha aşağılık bir adam göremiyorum’

Merdan Yanardağ isimli sözde gazetecinin, Sultan Abdülhamid Han için kullandığı ifadelere tepki yağıyor. ‘Hasta adam’ olarak adlandırılan bir devleti 33 sene ayakta tutmayı başaran ve darbeciler tarafından görevinden uzaklaştırılan Abdülhamid’e küstah sözlerle saldıran Yanardağ, Türkiye genelinde büyük infiale neden oldu. Abdülhamid Han’a, “Emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör” diyen Yanardağ’a, gazeteci Cem Küçük’ten de tepki geldi.

Akit TV ekranlarında yayınlanan Gün Başlıyor programında konuşan Küçük, “Abdülhamid büyük bir lider. Atatürk’ün mezun olduğu okulları açan da, yenileşme hareketlerini ilerleten bir lider olarak da Abdülhamid’in milletin gönlünde yeri var” diye konuştu.

Cem Küçük, Yanardağ’a, “Senden daha aşağılık bir adam göremiyorum” dedi.