Cem Küçük'ten Lübnan'daki patlamayla ilgili çarpıcı sözler! Sıradaki ülkeleri işaret etti
Gazeteci-Yazar Cem Küçük, Lübnan'daki patlamanın ardından hedefte olan diğer ülkeleri açıkladı.
Gazeteci-Yazar Cem Küçük, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamanın ardından hedefte olan diğer ülkeleri açıkladı.
Cem Küçük, sosyal medya hesabından "Ortadoğu’da dokunulmadık tek yer Lübnan kalmıştı. Beyrut’u patlatarak orayı da hallettiler." ifadelerine yer verdi.
Küçük, sözlerinin devamında "Tunus, Cezayir, Fas da gitti mi harita tamamdır." diyerek sıradaki ülkeleri işaret etti.