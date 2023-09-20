Cem Küçük'ten hükümete şok sözler! Duyan, şaştı kaldı

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı yapılacak zamlarda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz gün Ankara’da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği talimat doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü söyleyen Bakan Işıkhan, "Emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik." dedi.

"Emekli ciddi sıkıntılar yaşıyor"

TGRT Haber'de sabah haberlerini sunan Cem Küçük ise Erdoğan'ın talimatı ile başlayan çalışmalara sitem ederek şunları söyledi:

"En düşük memur maaşı 22 bin liradan 33 bin liraya çıkacak. Valla emekliler ciddi ezildi. Hele en düşük alanlar 7 bin 500, 7 bin 600 lira alanlar ciddi sıkıntılar yaşıyor. Tabi 10 bin lira alanlar da zorluklar yaşıyor."