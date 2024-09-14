Cem Küçük’ten flaş iddia! “Abisi bir şey yaparken Narin görüyor…”

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın, kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunmuştu. Olayla ilgili aile üyelerinin de dahil olduğu itirafçı ve amca tutuklanırken anne ve babanın da tutuklanması talep edilmişti.

CEM KÜÇÜK'TEN NARİN GÜRAN CİNAYETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cem Küçük​'ün canlı yayında savcılık kayıtlarına ulaştığını belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cinayetin arkasında Narin Güran​'ın abisi Enes Güran'ın yer aldığını belirtti. 19 yaşındaki Enes'in bir şey yaptığı sırada bu olayın Narin tarafından görüldüğünü ve Narin'in bu durumu başkalarına söyleyeceğinden korkarak onu boğmaya başladığını ifade etti. Narin'in yüzünde boğulma izleri tespit edildiğini, Enes'in ise yüzünde ve boynunda Narin'in tırnak izlerinin bulunduğunu kaydetti.

CANLI YAYINDA ŞU İFADELERİ KULLANDI

"Savcılık ifadelerinde 19 yaşındaki abi Enes Güran bir şey yaparken Narin'e yakalanıyor. Narin'in gördüğünü gören ve bunu söyleyeceğinden çekinen abi abi Narin'i boğazlıyor. Enes'in yüzünde tırnak izleri var. Kızımızın yüzünde de boğma izleri var. Annesi de olayı orada görüyor. Savcılık kızın ölümünde annenin yardım edip etmediği konusunda muallakta sadece. Savcılardan biri annenin yardım ettiğini düşünüyor.

"ANNE, AMCAYI 3 DEFA ARADI AMA İFADESİNDE HATIRLAMIYORUM DEDİ"

Anne kızının öldüğünü görünce anne panikliyor. Baba şehir dışında, o sıra ailenin reisi amca Salim Güran olarak görülüyor. Yaşanan olay sonrası anne amcayı 3 defa arıyor. Savcı 'Sen 3 defa eşinin kardeşini neden aradın?' diye sorduğunda 'Neden aradığımı bilmiyorum' dedi. Narin, 15.40 gibi öldürülüyor, amca Salim Güran da 16.00 gibi oluyor. Amca kızın cesedini alıyor ve yanında çalışan Nevzat Bahtiyar'a veriyor. Bu arada Nevzat Bahtiyar ile birlikte Fuat Güran (Narin'in amcası), Maşallah Güran (Narin'in yengesi), Mehmet Selim Atasoy (Salim Güran'ın işçisi) kızı alıp çuvala koyuyorlar ve dereye bırakıyorlar.

'İTİRAFÇIYI KURBAN OLARAK SEÇTİLER'

"Saat 16.30 gibi Salim Güran'ın hesabından 200 bin TL para çekiliyor. Savcıların varsayımına göre toplamda 10 kişi bu olayı biliyor. Daha sonra kendi aralarında konuşup kurban olarak itirafçıyı seçiyorlar ve olayı kapatmak istiyorlar. Olayın bu kadar büyüyeceğini düşünmüyorlar. Nevzat Güran'ın maddi durumunun iyi olmadığı biliniyor. Annenin, amcanın, abinin ve itirafçının telefonlarındaki her şey silinmiş. Sosyal medya yazışmalarında bile bir şey çıkmamış. Olayın durumu aslında budur. Amcanın anne ile bir ilişkisinin de olmadığı bana söylendi."