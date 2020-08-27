Cem Kücük’ten flaş Fatih Portakal yorumu: Atatürkçülüğü arkasına alarak sefasını sürdü

MEHMET ÖZMEN / ANKARA

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınında, gazeteci Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

“Türkiye bu bölgenin en büyük gücüdür”

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kararlığını değerlendiren Cem Küçük, “Türkiye Karadeniz’de ve Doğu Akdeniz’de haklarını aramaya devam edecektir. Türkiye kararlı ve doğru bir yoldadır. Türkiye a ligine çıkmak için elinden geleni yapıyor ve yapmaya devam edecektir. Türkiye olmadan bu coğrafyada hiçbir şeyin yapılamayacağını Amerika’ya, Avrupa’ya ve Rusya’ya göstermiştir. Türkiye bu coğrafyanın en büyük gücüdür.” dedi.

“Fatih Portakal iyi bir televizyoncu değil”

FOX TV'den ayrılarak ‘organik tarım’ alanında çalışmaya başlayan Fatih Portakal’ın ünlü olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cem Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü:

“17/25 Aralık zamanında Fatih Portakal FOX Tv’de çalışıyordu. Beni bir programa davet ettiler. Bana ‘Hayko Bağdat’la yayına çıkacaksın’ dediler. 2013’ün ekim, kasım aylarıydı… Ben sordum ‘sunucu kim?’, ‘Fatih Portakal’ dediler. Vallahi Fatih Portakal’ın kim olduğunu tanımıyordum. Arkadaşlara ‘Fatih Portakal kimdir?’ diye sordum. Bir arkadaşım bana ‘32. Gün’de getir-götür işleri yapan biri’ diye söyledi. Fatih Portakal, Doğan Medya el değiştirince muhalif medyanın meydanı ona kaldı. Bütün muhalif alanlar boşalınca Fatih Portakal diye biri çıktı. Fatih Portakal iyi gazeteci de değil iyi bir televizyoncu da değil.”

“Atatürkçülüğü arkasına alarak sefasını sürdü”

“Fatih Portakal ucuz demagoji yapan, yalan haberlere imza atan, Kemalizm ve Atatürkçülüğü arkasına alarak sefasını süren fakat cefasına geldiğinde bırakıp kaçan bir kişidir.” diyen Cem Küçük, sözlerini şöyle tamamladı:

“Fatih Portakal dava adamı olsaydı korkup kaçmazdı. Türkiye’de AK Parti muhalifi olmak iyi ekmek getiriyor. Bir de buna Atatürkçülüğü, bir de buna Kemalizmi eklediğinde bu hem iyi para getiriyor ve hem de iyi kazandırıyor. Fatih Portakal medya tarihinde kaçıp gittiği için bir korkak olarak anılacak.”