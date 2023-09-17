Cem Küçük'ten devrim gibi flaş çıkış: Ayakkabı firmasına orada açtı! Tamı tamına 5 ortak oldu!

Gazeteci Cem Küçük’ün de ortakları arasında olduğu Hocin Ayakkabı, ilk mağazasını İstanbul Tekstilkent’te açtı. Mağazanın açılışında konuşan şirket ortaklarından Nejdet Tıskaoğlu, tüm Türkiye’de mağaza açmayı hedeflediklerini açıkladı. Bu arada, 5 ortakla başlayan şirkete 5 ortak daha dahil oldu.

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük’ün ayakkabı sektörüne girdiği, haberi ile gündeme geldi.

İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre geçen 27 Şubat’ta kurulan Fil Ayakkabı Aksesuar Dış Ticaret Limited şirketinin ortakları arasında Küçük’ün yanı sıra iş kadını Alime Kırışık, Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Nejdet Tıskaoğlu, iş insanı Osman Uğurlu ile Murat Sur yer alıyordu.

5 ORTAK DAHA

Şirketin faaliyetine başlaması sonrası, Deham Bilgiç, Gediz Yeşilçimen, Ömer Şentürk, Eren Tülübaş ile Profsin İletişim Teknoloji şirketleri de Fil Ayakkabı’nın ortağı oldu.

Şimdilerde 10 ortağı bulunan şirket ilk mağazasını ise önceki gün Tekstilkent’te açtı. Mağazanın açılışına, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’un yanı sıra çok sayıda iş insanı katıldı.

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'İHRACAT YAPMA HEDEFİ DE VAR'

Mağazanın açılışında konuşan şirket ortaklarından iş insanı Nejdet Tıskaoğlu, “Markamız, Türkiye de 81 ilde mağazalaşmak ve yurtdışına ihracat yaparak geniş kitlelere ulaşmak iyi bir müşteri portföyü oluşturmayı hedeflemektedir” dedi.